Görülmeyen tehlike ağa takıldı: Dünyanın etrafını 18 kez sarabilir

Science Alert'te yer alan habere göre, her yıl milyarlarca kanca, milyonlarca balık tuzağı ve yüzbinlerce kilometre uzunluğundaki balık ağları sulara terk etmektedir.

Balıkçılık faaliyetleri yürütenlerin denizlere düşürdüğü ve onlarca yıl su altında varlığını koruyan av malzemeleri çevre kirliliğine neden olmaya devam etmektedir.

“HAYALET AVCILIK”

Terkedilen ağların yol açtığı tehlikeler, kontrolsüz şekilde avlanmayı sürerken bu da “hayalet avcılık” olarak tanımlanmaktadır. Nesli tükenmekte olan canlılar da hayalet ağa takılıyorlar. Dolayısıyla tür canlılığı azalıyor. Örneğin, son 50 yılda yüzde 70 oranında azalan köpek balıkları ve vatozların, ağlara ve kancalara takılarak yara aldıkları biliniyor.

DÜNYAYI 18 KEZ SARACAK UZUNLUKTA

Endüstriyel av malzemeleri üzerine çalışmalar yürüten Avustralyalı araştırmacılar, bir yılda denizlere bırakılan atık balık ağlarının, dünyayı 18 kez saracak uzunluğa sahip olduğunu açıkladı.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Tazmanya Üniversitesi'nden Kelsey Richardson, değerlendirmeye varmak için doğrudan balıkçılıklardan sağladıkları verileri kullandıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında 7 ülkeden 450 balıkçı ile kullandıkları ve denizde kaybolan av malzemelerine ilişkin görüşme yapıldığı belirtildi.

Araştırmada, balıkçı teknelerinin boyutunun denize düşürülen ağ ve balık tuzaklarının oranını etkilediği; gemilerin ve büyük teknelerin daha iyi avcılık teknolojilerine sahip olduğu için küçük teknelere kıyasla daha az atık bıraktığı kaydedildi. Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı.

(Kaynak: AA)