23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Bilim
  • >
  • Görülmeyen tehlike ağa takıldı: Dünyanın etrafını 18 kez sarabilir

Görülmeyen tehlike ağa takıldı: Dünyanın etrafını 18 kez sarabilir

Tazmanya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre her yıl balıkların yaşamını zorlaştıracak milyonlarca sebeplere yenileri ekleniyor. Sularda terk edilmiş haldeki balıkçı ağlarının dünyanın çevresini 18 kez sarabileceği belirtilirken ve nesli tükenmekte olan canlılar bu tehlikeyle yaşamaya devam ediyor.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 10:21
Takip Et

Terkedilmiş balıkçı ağları nesli tükenmekte olan canlı türlerini yok ediyor. Bu ağllar dünyanın çevresini 18 kez sarabilecek uzunlukta

Görülmeyen tehlike ağa takıldı: Dünyanın etrafını 18 kez sarabilir
+
Aa
-

Science Alert'te yer alan habere göre, her yıl milyarlarca kanca, milyonlarca balık tuzağı ve yüzbinlerce kilometre uzunluğundaki balık ağları sulara terk etmektedir.

Balıkçılık faaliyetleri yürütenlerin denizlere düşürdüğü ve onlarca yıl su altında varlığını koruyan av malzemeleri çevre kirliliğine neden olmaya devam etmektedir.

“HAYALET AVCILIK”

Terkedilen ağların yol açtığı tehlikeler, kontrolsüz şekilde avlanmayı sürerken bu da “hayalet avcılık” olarak tanımlanmaktadır. Nesli tükenmekte olan canlılar da hayalet ağa takılıyorlar. Dolayısıyla tür canlılığı azalıyor. Örneğin, son 50 yılda yüzde 70 oranında azalan köpek balıkları ve vatozların, ağlara ve kancalara takılarak yara aldıkları biliniyor.

DÜNYAYI 18 KEZ SARACAK UZUNLUKTA

Endüstriyel av malzemeleri üzerine çalışmalar yürüten Avustralyalı araştırmacılar, bir yılda denizlere bırakılan atık balık ağlarının, dünyayı 18 kez saracak uzunluğa sahip olduğunu açıkladı.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Tazmanya Üniversitesi'nden Kelsey Richardson, değerlendirmeye varmak için doğrudan balıkçılıklardan sağladıkları verileri kullandıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında 7 ülkeden 450 balıkçı ile kullandıkları ve denizde kaybolan av malzemelerine ilişkin görüşme yapıldığı belirtildi.

Araştırmada, balıkçı teknelerinin boyutunun denize düşürülen ağ ve balık tuzaklarının oranını etkilediği; gemilerin ve büyük teknelerin daha iyi avcılık teknolojilerine sahip olduğu için küçük teknelere kıyasla daha az atık bıraktığı kaydedildi. Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı.

(Kaynak: AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
1
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
2
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
3
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
4
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
5
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
6
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
7
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Tarihte bugün 23 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 23 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 23 Ekim'de ne oldu?
﻿Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 4 yaralı
﻿Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 4 yaralı
﻿Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 4 yaralı
﻿Manisa Turgutlu Belediyesi 14 işçi alacak
﻿Manisa Turgutlu Belediyesi 14 işçi alacak
﻿Manisa Turgutlu Belediyesi 14 işçi alacak
﻿Uzmanından meme kanseri hakkında umutlandıran açıklama
﻿Uzmanından meme kanseri hakkında umutlandıran açıklama
﻿Uzmanından meme kanseri hakkında umutlandıran açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.