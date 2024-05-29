1980’de yayınlanan Mavi Göl filmindeki oyunculuğuyla şöhrete kavuşan Brooke Shields artık 58 yaşında. Çarpıcı güzelliğiyle çocuk yaşta yapımcıların dikkatini çeken oyuncu, kısa sürede dünyaca ünlü bir yıldız olmuştu.

Yaşadığı aşklarla uzun yıllar magazin gündeminde yer alan oyuncu bir süre inzivaya çekilmişti. Tiyatro sahnesine çıkan güzel oyuncu medyadan uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti.

Uzun yıllar magazinden uzak kalan oyuncu artık kariyerine yapımcılığı da ekledi.

Nexflix’le anlaşan Brooke Shields, şimdilerde hem yapımcılığını hem de başrolünü oynadığı filmlerle hayranlarının karşısına çıkıyor. Son olarak 9 Mayıs'ta Netflix’te gösterime giren Gelinin Annesi (Mother of the Bride) filminde oynayan Brooke Shields’in filmini izleyiciler sınıfta bıraktı.

Netflix izleyicileri, yayın platformuna yeni eklenen romantik komediyle ilgili şu yorumları yaptı: “Filmi gelin ve damadın üvey kardeş olmasıyla bitirmenin garip olduğunu düşünmediniz mi?”, “ Bu yıl izlediğim en kötü film Gelinin Annesi”, “Senaryoyu kim yazdı?”, “Brooke Shields ne yapsa olmuyor”

Brooke Shields, yeni filmindeki mayolu görüntüleriyle de çok konuşuldu.

1980'de "Mavi Göl" filmiyle yıldızı parlayan Shields, o dönemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi.

Yapımcılığını 58 yaşındaki Shields'ın üstlendiği ve Mark Waters'ın yönettiği romantik komedinin çekimleri 6 hafta boyunca Tayland'da gerçekleştirildi.

31 Mayıs 1965’te Newyork'da doğan Brooke Shields, henüz 11 aylıkken modellik kariyerine başladı.

14 yaşında moda dergilerinin kapaklarını süsleyen Shields, pek çok ünlü markayla da anlaşmalara imza attı.

Brooke Shields, çocuk pornografisinin ele alındığı 1978 yapımı Pretty Baby filmiyle büyük ses getirmişti.

Shields'ın 'Mavi Göl'deki rol arkadaşı Christopher Atkins yıllar sonra güzel oyuncuyu hep kıskandığını itiraf etmişti.