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Instagram mesajlarda arayüz değişikliği: Yeni tasarım böyle gözükecek

Fotoğraf ve video yayınlama platformu Instagram uygulamasında mesajlaşma bölümünde arayüz değişikliğine gidileceği ortaya çıktı. Yeni tasarımın nasıl gözükeceği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 09:02
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Instagram mesajlarda arayüz değişikliğine gidiyor

Instagram mesajlarda arayüz değişikliği: Yeni tasarım böyle gözükecek
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ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Instagram, mesaj kutusunun arayüzünü yeniden tasarladı. @hammodoh1 adlı Twitter kullanıcısı tarafından duyurulan yeni özellik Instagram mesaj kutusunun üst bölümünde yer alan “Birincil, Genel ve İstekler” kısmı kutucuklar içinde yer alacağını aktardı.

Güncellemenin önceki tasarımından çok daha farklı olmadığı kullanıcılar tarafından fark edildi. Kullanım konusunda herhangi bir değişiklik olup olmayacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

İŞTE INSTAGRAM MESAJLARIN YENİ GÖRÜNÜMÜ

Test aşamasında olan yeni tasarımın kararlı sürüme ne zaman geleceği de henüz açıklanmadı.

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