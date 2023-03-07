İtfaiyeciler etrafa torpil ve çatapat fırlattı

(AA)- Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen itfaiyeciler, Brüksel'in merkezindeki St. Michel Katedrali önünde toplandı.

Şehrin işlek caddelerini trafiğe kapatarak Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yer aldığı Schuman kavşağına yürüyen yüzlerce itfaiyeci çalışma koşullarını protesto etti.

Hükümet karşıtı slogan atan ve siren çalan itfaiyeciler, etrafa torpil ve çatapat fırlattı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Belçika hükümetinin itfaiyelere daha fazla fon sağlaması gerektiğini savunan göstericiler, mesleklerine özel ödenek verilmesini, daha fazla kişinin istihdam edilmesini, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, kanserin meslek hastalığı olarak tanınmasını, emeklilik yaşlarının düşürülmesini ve meslektaşlarına yönelik saldırılara karşı daha sıkı tedbir alınmasını istedi.

İtfaiyecilerin protestosu nedeniyle AB kurumlarının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye çok sayıda polis ve helikopter sevk edildi.

Protesto nedeniyle şehrin merkezi bölgelerinde trafik oluştu.