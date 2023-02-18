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Depremde çöken binadan çuval çuval dolar çıktı. İtfaiye ekibi paraları çantalara doldurdu

Büyük depremde Gaziantep'te arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirilen itfaiyeciler, enkazdan deste deste dolar buldular. Özel harekat Polislerinin güvenlik aldığı olayda çıkan 2 milyon dolar tek tek sayılarak polise teslim edildi,

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 10:31
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Depremde çöken binadan çuval çuval para çıktı.

Depremde çöken binadan çuval çuval dolar çıktı. İtfaiye ekibi paraları çantalara doldurdu
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AA'nın haberine göre, Gaziantep'te çöken Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nde arama kurtarma faaliyeti yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkazdan çıkardıkları bir kişinin yanında bir miktar para buldu. 

Parayı çıkarmaya başladıkları andan itibaren cep telefonlarıyla kamera kaydı alan ekipler, deste halindeki paraları da siyah bir valize doldurdu. İtfaiyeciler, özel harekat ekipleri eşliğinde tek tek çıkardığı dolarları polise tutanak karşılığı teslim etti.

PARA EMNİYETE TESLİM EDİLDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, bu tarz durumlarla çok karşılaştıklarını söyledi. Yılmaz, depremin ilk anından itibaren itfaiye ekiplerinin sahada canla başla çalıştığını belirtti.

Yılmaz "Bizler enkazda ilk olarak vatandaşın canını kurtarmaya çalıştık. Bu arada enkazda mallar da kaldı. Araçlar, ziynet eşyaları, para gibi değerli eşyalar bulundu. İtfaiyeci arkadaşlarımız, önce canları kurtardı ardından buldukları değerli eşyaları sahiplerine teslim ediyorlar" dedi.

Cafer Yılmaz "Kent merkezinde çöken bir binada arkadaşlarımız tahmini olarak 2 milyon doları emniyete teslim ettiler. Bu, itfaiye personelinin ruh halini gösteriyor. Hem vatandaşın canının yanında hem de mallarını koruma altına alıyor. Böyle çok olay oluyor, bu yalnızca biri. Biz gördüğümüz eşyaların hepsini emniyete teslim ederiz. Gün, dayanışma ve birlik günüdür" diye konuştu.

"SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDULAR"

Parayı çıkaran müdahale amiri Galip Durdu, ilk olarak enkazdan kişileri canlı çıkarmaya uğraştıklarını, önceliklerinin de bu olduğunu belirtti.

Bu tarz olaylarla çok karşılaştıklarını dile getiren Durdu, "Enkaz altında kalan vatandaşların önce canını kurtardıktan sonra çıkan eşyaları emniyete teslim ettik. Aslında bu parayı bulmamız da bizim için sıradan bir olay." dedi.

İtfaiye eri Derde Bozgeyik ise arama çalışması sırasında bir oda bulduklarını ve buradan bir kişiyi çıkardıklarını anlattı.

Bu kişinin yanında para gördüklerini ifade eden Bozgeyik, "Şahsın yanında dolarlar vardı. Biz onları aldık, ekip amirimize ilettik. Sonra polis özel harekat ekipleri geldi olay yerine. Tutanak altında onlara teslim ettik. Orada çalışan herkes, bize sevgi gösterisinde bulundu." diye konuştu.

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