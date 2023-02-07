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Ankara İtfaiyesi 20 vatandaşı kurtardı. Belediye seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye’yi kalbinden vurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve başkan Mansur Yavaş deprem için seferber oldu. Ankara İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri, 20 vatandaşı kurtararak hayata tutunmalarını sağladı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:43
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Ankara İtfaiyesi 20 vatandaşı kurtardı

Ankara İtfaiyesi 20 vatandaşı kurtardı. Belediye seferber oldu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ilçesi 10 ilde birden hissedilen depremin ardından tüm imkânlarını seferber ederek, arama kurtarma ve yardım ekiplerini bölgeye sevk etti.

Türkiye’yi yasa boğan haberin alınmasının ardından hava ve karayoluyla deprem bölgesine gönderilen Ankara İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ta sürdürdüğü çalışmalarda göçük altında kalan 20 vatandaşı kurtararak hayata tutunmalarını sağladı.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU
Ekiplerin deprem bölgesinde sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgiyi ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Tüm kurumlar ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Yavaş, “Kahramanmaraş’ta şu ana kadar 20 canımızı kurtardık. Birlikte hayata tutunmak için çalışıyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmayalım. Dayanışma var oldukça hayat kazanacak. Tüm kurumlar ile iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

YARDIM KAMPANYASI SÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun destek veriyor.

Deprem sonrası tüm ekiplerini seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla birlikte gelen yardımların ayrıştırılması ve tasnifi için Ankara Spor Salonu ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yerleşkesinde sabaha kadar mesai harcadı.

Acil ihtiyaç duyulan eldiven, mont, bot, bere, kışlık giysi, katalitik, tüp, yatak, battaniye, powerbank, konserve gıdalar, çocuk bezi, çocuk maması, hijyenik ped, hijyen malzemesi gibi eşyalar BELKO Soğu Hava Deposu’na getirilirken, destek olmak isteyen Başkentlilerin yardım malzemeleri Başkent 153 aracılığı ile evden de alınmaya devam ediyor. 

Ayrıca, ABB’nin sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda deprem bölgesinde bolca konserve gıda ve suya ihtiyaç olduğu duyuruldu.

KURULAN NOKTALARIN SAYISI 12 OLDU
Başkentlilerin yardım malzemelerinin mobil araçlarla toplandığı meydan sayısı altıdan 12’ye çıkarıldı. Yardımların toplanacağı duyurulan 23 ANFA Şefliği’nde de çalışmalar devam ediyor.

 ANFA Şefliklerinin bulunduğu 23 nokta şöyle:
-Yenimahalle Cemre Parkı,
-Pursaklar Recep Tayyip Erdoğan Parkı
-Sincan Harikalar Diyarı,
-Etimesgut Göksu Parkı,
-Çankaya Dikmen Vadisi,
-Altınpark Tepehan ve Bitki Evi,
-Mamak 50. Yıl Parkı Mavi Göl,
-Altındağ Gençlik Parkı Ankara Kent Konseyi Binası,
-Ayaş Kent Meydanı Belediye Binası,
-Güdül Belediye Binası Önü,
-Beypazarı Atatürk Parkı,
-Nallıhan Kent Meydanı,
-Polatlı Merkez,
-Kazan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı,
-Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Peyzaj Bina,
-Çamlıdere Şeyh Semerkandi Türbesi Peyzaj Bina,
-Çubuk Adnan Menderes Parkı,
-Akyurt Osmanlı Mesire Alanı,
-Kalecik (personel gelip alacak),
-Haymana Terminal,
-Şereflikoçhisar Terminal,
-Gölbaşı Mogan Parkı,
-Bala Merkez.
Yardım etmek isteyen vatandaşların işinin kolaylaştırılması amacıyla araçla teslimin yapıldığı 12 nokta ise şöyle:
-Batıkent Atlantis Meydanı
-Yenimahalle Belediyesi Önü
-Eryaman Göksu AVM Önü
-Çayyolu Arcadium AVM Önü
-Ayrancı Pazarı
-Öveçler Vadisi Parkı Meydanı
-Aşağı Eğlence Meydanı
-Şafaktepe Parkı
-Tıp Fakültesi Caddesi (Yunus Market Önü)
-Şahintepe Mahallesi (Hacı Bektaş Veli Parkı)
-Bilkent Center Otoparkı
-Keçiören Meydanı (Şelale Önü)



MANSUR YAVAŞ: TÜM KURUMLAR İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ
Sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Tüm kurumlar ile iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz.” ifadesine yer verdi.



BELEDİYEDEN ÇAĞRI
Öte yandan belediyeden yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinde bolca konserve gıda ve suya ihtiyaç duyulmaktadır. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız konserve gıda ve su ürünlerini Toptancı Hali, Hipodrom Caddesi No:16 adresindeki BELKO Soğuk Hava Deposuna teslim edebilir.” notu düşüldü.
 

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düzgün
7.02.2023 11:31
Yardım ekip işidir depremde belediyenin ekibinde kimler sağ ekipmanları enkaz altında mı belli değil devlet hastanesi polis karakolu hatta afat binası bile yıkıkken buradan nedeni sorgulamayın.  
 
varol
7.02.2023 11:29
Acı günümüzde kim bir can kurtardıysa kim bir vatandaşımızın yardımına koştuysa Allah razı olsun  
 
"Yer utanır, gök utanır, toprak utanır, su utanır ama utanması gerekenler utanır mı acaba? "
7.02.2023 11:27
Eyy milleti...gör bunlari gör suriyeliye ev yapma derdine dusenler vatandasina cadir Kızılay son 10 yıldîr suriyenin kuzeyine çalışıyor.Tırların biri giriyor suriyeye bulamiyor iban atip para istiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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