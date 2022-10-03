Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun teröristlerin Mersin’de gerçekleştirdiği saldırı ile ilgili açıklamalarına “Ulan hayırdır? Bir de bizim hemşerimiz olacak. Utandım ya!” diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da AKP İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Dayanışma Toplantısına yaptığı konuşmada Mersin’de bir polisimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili “Bu eylem Amerika merkezli bir eylemdir. Bu eylemi gerçekleştirenler Mümbiç’ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paraşütlü motorla beraber Tarsus’a geldiler.” demişti.

“ULAN HAYIRDIR?”

Bu ifadeleri partisinin Malatya'da düzenlediği toplantıda eleştiren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş “13 saat havada bir şey uçuyor, devletin bundan haberi yok! Ulan hayırdır? Bir gece ansızın mı geldi? Bir de bizim hemşerimiz olacak. Utandım ya!” dedi.