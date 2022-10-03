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Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Mersin saldırısının ardından yaptığı açıklamalar hakkında, “Bir de bizim hemşerimiz olacak. Utandım ya!” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 12:20
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır

Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun teröristlerin Mersin’de gerçekleştirdiği saldırı ile ilgili açıklamalarına “Ulan hayırdır? Bir de bizim hemşerimiz olacak. Utandım ya!” diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da AKP İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Dayanışma Toplantısına yaptığı konuşmada Mersin’de bir polisimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili “Bu eylem Amerika merkezli bir eylemdir. Bu eylemi gerçekleştirenler Mümbiç’ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paraşütlü motorla beraber Tarsus’a geldiler.” demişti.

“ULAN HAYIRDIR?”

Bu ifadeleri partisinin Malatya'da düzenlediği toplantıda eleştiren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş “13 saat havada bir şey uçuyor, devletin bundan haberi yok! Ulan hayırdır? Bir gece ansızın mı geldi? Bir de bizim hemşerimiz olacak. Utandım ya!” dedi.

 

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Duyarlı bir ALPEREM
3.10.2022 13:16
Tam da babasının oğlu.Bu algıcılardan bıktık YAHU.Sandık gelmeli,bunlar bir daha gelmemek üzere GÖNDERİLMELİDİRLER. Millet gına getirdi yahu. "AZ KALDI" yakında çer-çöp olacaklar,o kadar işte.  
 
Hamit Seki
3.10.2022 13:07
Aman dışardan gelen kaçaklar duymasın hepsi uçarak gelirse yandık, bir gece ansızın balkonumuzda buluruz.  
 
Ahmet Burak
3.10.2022 13:05
Şapkasız geziyor güneş çarpmış olabilir yerine yakışmayan biri zayıf karakterli yaranmak için yapmayacağı hiç bir hile yok  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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