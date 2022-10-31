BTP lideri Hüseyin Baş’tan ‘Fermuar Liste’ açılımı

Konuşmasında “Cumhuriyet bizi kula kul olmaktan kurtarmıştır” diyen Hüseyin Baş gençlere ve kadınlara yönelik projelerinden örnekler verdi.

Baş, "BTP'nin 600 milletvekilinin 120'si kontenjandan olacak. 480 kişi ise 40 yaşın altındaki gençlerden oluşacak. Bu ülkeyi gençler yönetecek. Gençlerimizin yanında bir da kadınlarımız vardır. Kadın medeniyettir, kadın varlık sebebimizdir. Aday listelerimiz fermuar liste olacak, bir kadın bir erkek. Listelerimizin yarısı erkek yarısı kadın olacak. Bu kardeşiniz bunların hepsini ispat edece göreceksiniz. Siz bana güvenin, arkam da sağlam, önüm de sağlam" diye konuştu.





Erdoğan’a yeni anayasa cevabı



BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çıkışına da cevap verdi.

“Size çok önemli bir tehlikeden bahsedeyim” diyen Baş şöyle devam etti; “Yeni Anayasa isteği şu sebepten olabilir. Anayasamızda değişemeyecek 3 madde vardır. Bunun teminatı da 4. maddedir. Der ki; ‘İlk 3 madde değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez.' Şimdi bu maddeyi değiştirirse, ülke Cumhuriyet olmaktan çıkıyor. Bu millet Türk olmaktan çıkıyor. Başkent Ankara olmaktan çıkıyor. Bu dil Türkçe olmaktan çıkıyor. Senin Anayasa'da bugüne kadar değişemediğin sadece 3 madde var. Acaba onu mu değiştirmek istiyorsun? Bu ülkede Anayasayı değiştirmeyelim. Ana kasayı değiştirelim. Her şeyi çözelim. İktidarlar kafalarına göre iş yapamazlar. İktidarlar, sınırları olan yönetimlerdir. Bu sınırları yasalar ve halk belirler. Türkiye'de bu işlemiyor. Ne yapıyorlar, sizi oyalıyorlar. Dönüp sizden oy alıyorlar. Kanmayın, kanmayın, kanmayın. Bütün bunlar için okuyun. Tarihinizi okuyun, geleceğinizi okuyun. Hep söylüyorum: Bana oy vermeyin, kendinize oy verin. Sizi manipüle etmelerine, sizi kandırmalarına izin vermeyin.”





“Mücadelemiz istikbali gökdelenlerde arayanlarladır”



"Türkiye bu yüzyılın tam dönüşüm arifesinde, doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu çok güzel tespit etmiş ama çözüm yanlış” diyen BTP lideri konuşmasına şu şekilde devam etti; “Kanal açmakla, inşaat yapmakla bu işler olmuyor. Biz 'İstikbal Göklerdedir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği bu hedefi yakalayacak nesiliz ve mücadelemiz istikbali gökdelenlerde arayanlarladır. Bütün bunları siz ve gençler hayata geçirecek. Bu gençler insan gibi yaşayabilmek ve düşündüğünü haykırabilmek istiyor. Bu gençler gençliği çalınmasın istiyor. Bu gençler insan gibi yaşmaktan başka bir şey istemiyor. Siz bu gençliği tehdit gördünüz. Ancak bu gençler bu ülkeyi sizin elinizden alıp sizin tırnaklarınızı ısıracağınız, kıskanarak bakacağınız yerlere taşıyacak, göreceksiniz" dedi.



“Kapitalizm çöküyor, yeni sistem Milli Ekonomi Modeli”



Konuşmasında ekonomi üzerinde de duran Hüseyin Baş, Türkiye'de faiz, maliye, vergi, yatırım politikalarının ve bütün sistemin değişmesi gerektiğini belirtti.

Baş, "Türkiye'nin kurtuluşu bu ekonomik, bu sömürü sistemin reddini yapmaktır. Bunu yaparsak çok kısa sürede kurtuluruz. Dünyada kapitalizm çöküyor' hep bunu anlatıyorlar. Yeni bir sistem içinde vatandaşlık maaşı var mı? Var, dünya uygulamaya başlıyor. Asgari ücreti artırmak var mı? Var, dünya uygulamaya başlıyor. Yeni sistem, Milli Ekonomi Modeli. Yeni sistem dediğimiz bu. Ben bunu size verileriyle ispat ederim. Dünya buraya gidiyor. Biz sistemi değişeceğiz. Paraya olan tarifi değiştireceğiz. Para, biz kazanalım diye çalıştığımız şey değil. Ben 8 saat çalıştığımda 10 lira kazanıyorsam, sen de 8 saat çalıştığında 10 lira kazanacaksın” dedi.