Meral Akşener Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek. BTP liderinin Millet İttifakı'na katılma talebine olumlu yanıt gelmişti

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Bizi Millet İttifakı'na alın" çağrısında bulunmuş ardından İYİ Parti cephesinden BTP'nin Millet İttifakı'na katılmasıyla ilgili olumlu yanıt geldi. BTP Sözcüsü Emre Polat, Hüseyin Baş ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ne zaman görüşeceğini açıkladı.

İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu yanıt verdi. Zorlu, Baş'a yönelik, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır" ifadelerini kullandı.

BTP Sözcüsü Emre Polat yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Hüseyin Baş yarın(Cuma) Saat 17.30 da Genel Merkezimizde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir araya gelecek" dedi.