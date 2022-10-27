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  • Meral Akşener Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek. BTP liderinin Millet İttifakı'na katılma talebine olumlu yanıt gelmişti

Meral Akşener Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek. BTP liderinin Millet İttifakı'na katılma talebine olumlu yanıt gelmişti

BTP lideri Hüseyin Baş'ın Millet İttifakı'na katılma talebine İYİ Parti'den olumlu yanıt gelmişti. Meral Akşener ile Hüseyin Baş görüşme yapacak.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 18:35
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BTP lideri Hüseyin Baş'ın Millet İttifakı'na katılma talebine İYİ Parti'den olumlu yanıt gelmişti. Meral Akşener ile Hüseyin Baş görüşme yapacak

Meral Akşener Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek. BTP liderinin Millet İttifakı'na katılma talebine olumlu yanıt gelmişti
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Bizi Millet İttifakı'na alın" çağrısında bulunmuş ardından İYİ Parti cephesinden BTP'nin Millet İttifakı'na katılmasıyla ilgili olumlu yanıt geldi. BTP Sözcüsü Emre Polat, Hüseyin Baş ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ne zaman görüşeceğini açıkladı.

İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu yanıt verdi. Zorlu, Baş'a yönelik, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır" ifadelerini kullandı.

BTP Sözcüsü Emre Polat yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Hüseyin Baş yarın(Cuma) Saat 17.30 da Genel Merkezimizde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir araya gelecek" dedi.

 

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Vatandaş
27.10.2022 19:02
Helal olsun kadına bu gün konu cumhuriyet olmasa oyumu seve seve vereceğim tek aday Hüseyin Baş millet ittifakına dahil olursa gönül rahatlığıyla huzur içinde oyumu vereceğim  
 
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