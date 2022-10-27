CHP'den Hüseyin Baş'ın talebine flaş yanıt. Bizi Millet İttifakı'na alın demişti

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkoç açıklamasında, İYİ Parti'nin ardından Millet İttifakı'na katılmak istediğini açıklayan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'a yanıt verdi.

“CHP DE SICAK BAKAR”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın Millet İttifakı’nın içerisinde yer alma talebine ilişkin soruya Özkoç, “CHP de sıcak bakar. Gayet memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan, sayın genel başkanlardır. Elbette otururlar, bununla ilgili; davet verilir mi, verilmez mi, bu konuyu tartışırlar ama bizim bakış açımız aynen böyledir” dedi.

BAŞ, MİLLET İTTİFAKI DEĞERLENDİRSİN DEMİŞTİ

Baş, “Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ YEŞİL IŞIK YAKTI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da yaptığı açıklamada, "Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” diye konuşmuştu.

MERAL AKŞENER, HÜSEYİN BAŞ İŞE GÖRÜŞECEK

İYİ Parti lider Meral Akşener’in BTP lideri Hüseyin Baş ile görüşecek. BTP Sözcüsü Emre Polat tarafından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Hüseyin Baş yarın(Cuma) Saat 17.30’da Genel Merkezimizde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir araya gelecek" denildi.