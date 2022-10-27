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  • İYİ Parti BTP lideri Hüseyin Baş'ı Millet İttifakı'na davet etti. Canlı yayında ''Bizi Millet İttifakı'na alın'' çağrısı

İYİ Parti BTP lideri Hüseyin Baş'ı Millet İttifakı'na davet etti. Canlı yayında ''Bizi Millet İttifakı'na alın'' çağrısı yapmıştı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Bizi Millet İttifakı'na alın" çağrısına İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu yanıt verdi. Zorlu, Baş'a yönelik, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 12:33
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ''Bizi Millet İttifakı'na alın'' çağrısına İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu ''mutluluk duyarız'' yanıtını verdi

İYİ Parti BTP lideri Hüseyin Baş'ı Millet İttifakı'na davet etti. Canlı yayında ''Bizi Millet İttifakı'na alın'' çağrısı yapmıştı
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Bizi Millet İttifakı'na alın" çağrısına yanıt geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır" dedi.

BTP Genel Başkanı Baş, dün katılmış olduğu FOX TV’deki İlker Karagöz’ün sunduğu ‘Çalar Saat’ programında Millet İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Programda konuşan Baş, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler” demişti.

Baş'ın açıklamasında "Bire bir ben Temel Bey’e (Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu) bir aracıyı gönderdim. Bir sor; ‘ne problem var, biz bir şey mi yapmışız, ne yapmışız?’ Temel Bey’in şöyle söylediği bana iletildi: ‘Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.’ Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu" ifadeleri yer alıyordu.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Hüseyin Baş'ın BTP'nin Millet İttifakı'na girmesine Saadet Partisi'nin engel olduğu iddialarına "herhangi bir partinin Millet İttifakına katılması, destek vermesi, bu yönde çalışması ise katılmak isteyen partinin kendi sorumluluğudur. Bunun haricinde kamuoyuna yansıyan polemikler, içi boş ve asılsız iddialardan ibarettir" yanıtını verdi.

İYİ PARTİ: MUTLULUK DUYARIZ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, BTP Genel Başkanı Baş'ın çağrısına sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi.

Zorlu, "Sayın @huseyinbas_BTP görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır" dedi.

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omer tat
27.10.2022 13:04
gercekten güzel haber gercek yerli ve milli bir adam hüseyin baş  
 
Halk kazandı
27.10.2022 13:04
Beklediğim(iz) olaydı. Türkiye kazandı.  
 
İYİ PARTİ
27.10.2022 13:01
Adamsın iyi parti adamsın.Işi biliyorsunuz. HER ŞEYİNİZ İYİ OLSUN İNŞALLAH.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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