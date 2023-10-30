Ağız ve diş sağlığına birebir

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Ağız ve diş sağlığını koruyan karabaş otu dikkat çekti.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Ağız ve diş sağlığı insan hayatının her döneminde büyük öneme sahiptir. Ağız ve diş sağlığı problemleri ve dişlerden kaynaklanan estetik sorunlar kişilerin hayatını ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir.

Ağız ve diş sağlığı problemleri genel sağlık üzerinde de etkili olabilir. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı konusunda tam donanımlı sağlık kurumlarına ve alanında tecrübe sahibi profesyonel diş hekimlerine güvenmek gerekir.

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Karabaş otu yaprakları ve kökleri cilt için harici olarak kullanılabilir. Özellikle yaralar, yanıklar, morluklar veya cilt tahrişleri gibi durumlar için kullanılır.

Yapraklar ezilip cilde uygulanabilir veya bir merhem veya tentür (bitki özü) hazırlanabilir.

Karabaş otundan bitki özü (tentür) yapmak isterseniz, tıbbi bitki tentürü hazırlama talimatlarına ve dozajına dikkat etmelisiniz. Genellikle bitki ile alkol karışımı olarak hazırlanır.

KARABAŞ OTU NEDİR?

Karabaş otu, lavanta türü olarak bilinen vücuda birçok fayda sağlayan bir bitki türüdür. Eski zamanlarda özellikle alternatif tıpta sıklıkla kullanılmıştır.