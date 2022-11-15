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Diyanet çalışanlarından Ali Erbaş'a israf tepkisi

Diyanet'in Antalya'da düzenlediği etkinliğe, personeller isyan etti. “Ankara’da yapılsa harcama sıfır olacakken devletin parasını çarçur ediyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 12:48
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Diyanet'in Antalya'da düzenlediği etkinliğe, personeller isyan etti. Ankara’da yapılsa harcama sıfır olacakken devletin parasını çarçur ediyorlar ifadeleri kullanıldı

Diyanet çalışanlarından Ali Erbaş'a israf tepkisi
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Antalya'da düzenlediği etkinlik, çalışanları isyan ettirdi. Personelin, “Ankara’da yapılsa harcama sıfır olacakken devletin parasını çarçur ediyorlar” belirtildi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Antalya’daki seminer ve kurum içi toplantılarıyla tepkilerin odağında olan Diyanet İşleri Başkanlığı üst yönetime yönelik “istişare” toplantısı için yine Antalya’daki lüks tesisi seçti. İlçe müftülerinin Ankara’da toplanmasının ardından başkanlığın tüm üst kademesinin Antalya’ya gitmesi dikkat çekti. 

AÇILIŞI ERBAŞ YAPTI

Diyanet’in, aralarında başkan yardımcıları, genel müdürler ve daire başkanlarının da olduğu tüm üst kademesini kapsayan Merkez Birimleri İstişare Toplantısı, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın deniz kenarında yer alan lüks tesisinde dün başladı. Toplantının açılış konuşmasını, görev süresi boyunca başkanlığa 10 dakika mesafedeki Anıtkabir’e gitmeyen Başkan Ali Erbaş yaptı. Toplantıya 60’ı aşkın yönetici katılırken, bazı yöneticilerin ailelerinin de Antalya’da bulunduğu belirtildi. Toplantının gündemine göre programda, açılış ve selamlama konuşmalarının ardından, Ankara’da yapılan 4. İlçe Müftüleri Kongresi’ne yönelik değerlendirme sunumu yer aldı. Beş gün sürecek programın, başkanlık personelinin var olan rahatsızlığını artırdığı öğrenildi. 

"DEVLETİN PARASINI ÇARÇUR EDİYORLAR"

“Kamu malı”na vurgu yapan personelin, “Ara dönem tatilinde Ankara’daki bütün yöneticileri Antalya’ya toplantıya götürmek hak mı?”, “Ekonomik kriz varken toplantıyı Antalya’da yapmanın izahı yok”, “Başkanlığın toplantı ve konferans salonu var. Amaç denize sıfır tesiste keyif sürmek mi?”, “Toplantının Ankara’da yapılması daha kolay ve harcama sıfır olacakken devletin parasını çarçur ediyorlar” değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca, toplantıda yer alan bazı yöneticilerin de lüks tesis tercihinden rahatsızlık duyduğu kaydedildi. Diyanet, Kasım 2020’de de bazı toplantılarını Antalya’daki tesiste düzenlemişti. 

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Türk vatandaşı
15.11.2022 13:40
“itibardan tasarruf olmaz “ zihniyetinin diyanet işleri başkanı başka türlü davranamaz. komik olmayın itiraz edipte.  
 
Tozanlı
15.11.2022 13:31
Sen onlardan daha iyi mi bileceksin ? Otur yerine..Ruhban sınıfı herdaim bol gòsterişli olmalı degilmi itibardan yani !!.. (Bu arada islamda ruhbanlık yoktur.)  
 
Kenan Memiş
15.11.2022 13:25
Kafir dedikleri papazlar bile israfın, rüşvetin, yetim hakkı-kamu malını yemenin dinen haram olduğunu söylediği halde, bizim imam başı Ali efendi savurganlığın alasını yapmaktan çekinmemektedir.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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