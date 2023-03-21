Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu,depremde yıkılan evlerin hesabını soracaklarının altını çizdi. Depremzedelerden yapılacak konutlar için para almayacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu "Helallik, evleri yaparken ücret isteyerek alınmaz" şeklinde konuştu.

Kılıçldaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Hiç endişe etmeyin, söz verdim yine söz veriyorum. Bu ülkeye sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, kardeşliği, birlikte yaşamayı, 7'den 70'ye beraber olmayı, tasada ve kıvançta beraber olmayı sağlamak için yola çıktım. Hepinize yürek dolusu sevgi, saygı sunuyorum.

Arkadaşlarım başlarken yaşanan dramı anlattılar. Büyük bir dram yaşadık. 50 binin üzerinde can kaybımız var. Hem yaraları sarmak, hem sizlerle beraber olmak için bugün Nurdağı'ndayım. Aramızda milletvekili, belediye başkanı arkadaşlarım var.

"SİZLERİN ÇEKTİĞİ ACIYI HEPİMİZ ÇEKİYORIZ"

"Depremin ikinci günü buradaydım. Hava soğuktu. Diğer illere gittim. Yaşanan dramı gördük. Can kayıpları, soğukta enkaz altında kalan insanları kurtarmak için çaba harcayan insanları gördük. Eli kolu bağlı kamu görevlilerini de gördük. Böyle bir deprem olabilir ama bir şekliyle bizim her türlü hazırlığı yapmamız lazım. Başka yerlerde de deprem oluyor hiçbir zaman 50 bin kişi hayatını kaybetmiyor. Binaların sağlam olması lazım, her türlü altyapının ulaştırılması lazım.

Çok acı çekiyoruz. Sizlerin çektiği acıyı Türkiye'de hepimiz çekiyoruz. Tasada ve kıvançta beraber olmak, zor günlerde, mutlu günlerimizde beraber olmak hepimizi bir araya getiren özel bir duygudur. Bu duyguya biz Millet diyoruz. Birlikte yaşamanın en güzel taraflarından birisi budur.

“TÜM SORUNLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Her çocuğun karnının doğduğu bir Türkiye, esnafın, çiftçinin rahat ettiği, fabrikada çalışan işçinin evine huzur içinde döndüğü, bir gelecek beklentisi varsa o umudu büyütmek istediği bir Türkiye'yi bende düşlüyorum. Hiç kimse ne kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmesin. Biz beraberiz, güçlüyüz. 85 milyon beraber olmalıyız. Bir çocuğumuz açsa bilin ki 85 milyon açtır o gün. Beraber olmanın, birlikte olmanın, aynı türküleri söylemenin yolunu, yordamını bulmak zorundayız. Çok ayrıştık, kutuplaştık. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Niye kutuplaşıyoruz, ayrışıyoruz? Akşam önümüze bir sofra geliyor, sabah önümüzde bir kahvaltı var. Söz veriyorum, beraber, birlikte bütün sorunlarımızı aşacağız."

“SARAYLARDA GÖZÜM YOK”

Saraylarda gözüm yok. Sizler gibi yaşamak istiyorum. Zaten sizler gibi yaşıyorum. Öyle lüksle, büyük idealler falan yok ama bu toplumun büyümesi, gelişmesi lazım.

Bizim demokrasi kültürümüz arttıkça onların da demokrasi kültürü artacaktır.

Siyaset kurumunun halka doğruları söylemesi lazım. Söylemiyorsa ciddi bir güvensizlik oluşur. Bugün siyasetçiye güvenilmiyorsa temel nedeni budur.

“EVLERİN HEPSİ YAPILACAK, 5 KURUŞ ALINMAYACAK”

Söz verildi. Size binalar yapacağız dediler. 2 yıl ödemesiz, 20 yıl taksitle size satacağız dediler. Ben Nurdağı'ndan bütün depremzede kardeşlerime söz veriyorum. Bu binaların tamamı yapılacak, 5 kuruş alınmayacak. Allah nasip eder, 15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz. Geleceğiz, sarayda oturmayacağız ve göreceksiniz. 15 Mayıs'tan sonra tamamı yapılacak, anahtarı teslim edilecek. 5 kuruş alınmayacak.

Anayasa madde 57, 'Devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır' diyor.

Ev sahibi olan ve evi yıkılan vatandaşa sormak isterim. Bir müteahhit geliyor, binayı yapıyor. Sizin o binadan daire almanız için 23 imzaya ihtiyaç var. Bu 23 imzanın tamamı kamuya ait. 23 imza atılıyor sonunda da belediye izni veriyor. 'Bu bina sağlamdır. Bütün araştırmalar yapıldı' deniliyor. Sizde vatandaş olarak anlaşıyorsunuz, 23 imza atıldı, bu bina sağlam bunu satın alayım diyorsunuz, tek bir imza atıyorsunuz. Sizin binayı alırken, devletin verdiği güvence var. 23 imza var. Sizin hiçbir kusurunuz yok. Kusur kimdeyse paranın onu vermesi lazım.

Geldiler buraya sizden helallik istediler. Öyle helallik olmaz. Helallik şöyle olur. Ben bu binaları size hiçbir ücret almadan teslim ettiğimde o zaman helallik isteyeceğim.