Bu da AKP’li baba kıyağı. Milyonlar onlara aktı

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü’nün danışmanı AKP’li Kemal Ayyıldız’ın oğlu ile damadının belediyeye gıda ve elektronik malzeme sattığı açığa çıktı. Ayrıca AKP yöneticisi Başgöze, belediyeye VIP hediye seti satmış.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi İlknur Ünlü, belediyenin Denetim Komisyonu Raporu’na karşı hazırlandığı şerh raporu ile yandaşlara yapılan ödemeleri ortaya çıkardı. Ünlü raporunda, “Belediye, doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirdiği alımlarla şeffaflık ve rekabet ilkesinden uzaklaşılmıştır. Alımlar belli bir zümre, sınıfı ve partiyi kayırma aracı haline dönüşmüştür” dedi.

ALIMLAR AKP’LİLERDEN

CHP’li Ünlü, AKP’li Sancatepe Belediyesi’nin “Kamu denetimine açık olmayan alımları” diye tariflediği doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alımları şöyle sıraladı:

AKP Bayrampaşa İlçe Yöneticisi Tekin Aksoy’a ait, Aksoy Teknoloji firmasından doğrudan temin yöntemiyle muhtelif zamanlarda bilgisayar, televizyon gibi sarf malzeme alındı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Esen kardeşlere ait Tempo Elektronik Promosyon Saat Şirketi’nden doğrudan temin yöntemiyle saat alımı yapıldı.

Daha önce Sarıgazi Belediye Başkanlığı yapan, 2022’nin temmuz ayına dek ise Sancaktepe Belediye Balkan Yardımcılığı görevini yürüten, şimdi de Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün danışmanı AKP’li Kemal Ayyıldız’ın oğlu ile damadının belediye ile ticari ilişkiler yürüttüğü açığa çıktı. Ayyıldız’ın damadı Bilal Can Yalap’a ait Kadıköylü Turizm ve Gıda Şirketi belediyeye gıda malzemesi sattı. Ayyıldız’ın oğlu Semih Ayyıldız ile damadı Bilal Can Yalap’ın ortak olduğu Evintech Şirketi aracılığıyla da belediyeye farklı zamanlarda elektronik malzeme satıldı

2 MİLYON TL’LİK ALIŞVERİŞ

BirGün’ün ulaştığı Kemal Ayyıldız, oğlu ile damadının belediye ile ticari ilişkiler kullanmasını şöyle açıkladı: “Bu alımlarda benim dahilim yok, hatta bilgim yok. Hiçbir zaman nüfus kullanarak belediyenin müdürlerine 'Şu damadım, bu oğlum' demedim. Hatta ben engel bile oldum. ‘Bana zara verirsiniz, belediyeye gelmeyin’ dedim. Bahsedilen ticaret hacminin toplamı da 2 milyon TL’yi geçmiyor. Parça parça alınmış, verilmiş. Belediyeye temel gıda malzemesi vermiş. Bunun da bedelini 6 ay sonra alacak. Ben eski belediye başkanıyım bunlar bana yakışmaz.”