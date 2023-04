Editör: Oğuz OK



Işık, Twitter'dan AKP kulislerindeki bir bilgiyi paylaştı.



Ersoy ve Koca'nın milletvekili listelerinde yer almak istemediklerini bildirdiğini aktaran Işık, şunları söyledi:



"Son dakikaya kadar her şey değişebilir ama şu an için planlanan: Bakan Varank Bursa'dan, Bakan Soylu İstanbul 2'nci bölgeden, Gen Bşk Vekili N. Kurtulmuş ve Bakan Mehmet Muş 3'üncü bölgeden aday oluyor."





İLGİLİ HABERLER