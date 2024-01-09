Bu fotoğrafı olan Abdulkadir Selvi Ali Koç'tan sonra abisi rahmetli Mustafa Koç'u da hedef aldı. Kendisi FETÖ ile mücadele ediyormuş

Kaynak: Haber Merkezi
Bu fotoğrafı olan Abdulkadir Selvi Ali Koç'tan sonra abisi rahmetli Mustafa Koç'u da hedef aldı. Kendisi FETÖ ile mücadele ediyormuş
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili FETÖ iddialarında bulunan Hürriyet'in yandaş yazarı Abdulkadir Selvi, yine akla hayale gelmeyecek suçlamalarda bulundu.

ABD'de FETÖ'yi ziyaret eden, 'Dön gel hocam' diye yazısı da bulunan Selvi, bu kez de Ali Koç'un ardından abisi rahmetli Mustafa Koç'u da suçladı.

Neredeyse kendisinden başka herkesi FETÖ'cü ilan edecek olan Selvi, kendisinin FETÖ ile mücadele ettiğini de ileri sürdü.

Selvi Hürriyet'teki yazısında Ali Koç'un Erdoğan’ı hedef alamayınca kendisini hedef tahtasına oturttuğunu belirterek, "Benim bu işin peşini bırakmayacağımı düşünmemiş" dedi.

Suudi Arabistan'da olup bitenleri kendi hayal dünyasında kurguladığı şekilde aktaran Selvi, Fenerbahçe'nin Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' pankartıyla saha çıkmak istemesini bir kez daha eleştirdi.

Selvi'nin yazısındaki en dikkat çeken bölüm ise kendisinin FETÖ ile canını ortaya koyma pahasına mücadele ettiğini belirtmesi oldu. "Siz Gezi’de çapulculara Divan Oteli’ni açarken, ben “Bu bir kalkışma girişimidir” diye ekranlarda kavga veriyordum" diyen Selvi, rahmetlu Mustafa Koç'la ilgili de iddiada bulundu.

"Rahmetli Mustafa Koç, bir röportajında FETÖ’yle görüştüğünü anlatmıştı. “Bana ananas yollandı. Ben de aradım teşekkür ettim. Gayet de lezzetliydi” demişti. FETÖ bana ananas göndermedi" diyen Selvi, "Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder" de dedi.

Haberin fotoğrafında Abdulkadir Selvi FETÖ ile mücadele ederken görülüyor.

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