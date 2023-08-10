Türkiye ve İngiltere arasındaki kaçak göç anlaşmasına dair İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama

Kaçak göçle mücadele için Türkiye ve İngiltere arasında yapılan anlaşmayı İngiliz Bakan Robert Jenrick duyurmuştu. Anlaşmaya ilişkin Türkiye'den resmi açıklama 2 gün sonra İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

KAYNAK: AA
Türkiye ve İngiltere arasındaki kaçak göç anlaşmasına dair İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama

İngiliz Devlet Bakanı Robert Jenrick, 2 gün önce "insan kaçakçılığı yapan şebekeleri engelleme ve çökertme" odaklı, eşgüdümlü faaliyetler yürütme konusunda Türkiye ile bir anlaşma yapıldığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında Türkiye'de bir mükemmeliyet merkezi oluşturulacağı ve ortak operasyonlar düzenleneceği duyurulurken anlaşmaya ilişkin Türkiye'den açıklama gelmemişti.

İngiliz Bakanın açıklamasından 2 gün sonra akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığınca, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yapıldığı gibi Birleşik Krallık'la da işbirliği içinde olunduğu açıklandı.

BİRLEŞİK KRALLIK İLE TÜRKİYE'NİN "GÖÇ DİYALOĞU"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulanırken küresel bir sorun olan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede, Birleşik Krallık dahil göçe "kaynaklık eden, transit ve hedef konumundaki ülkelerle" ikili görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu çerçevede, Birleşik Krallık ile Türkiye'nin "Göç Diyaloğu" toplantılarının 2019'dan itibaren her yıl yapıldığı belirtilen açıklamada, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede Birleşik Krallık ile istihbarat paylaşımı konusunda mutabıkız. Siyasi istikrarsızlıklar, silahlı çatışmalar ve ekonomik zorluklar tüm dünyada bir göç baskısı oluşturmaktadır. Düzensiz göçün önlenmesi, insanların göçmen kaçakçılarının elinde çıktıkları tehlikeli yolculuklarda hayatlarını kaybetmemeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu insani konuları, bölgesel ve uluslararası alanda da sürekli gündeme getiriyor ve gündemde tutuyoruz." denildi.

"BİRLEŞİK KRALLIK'LA DA İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, üyesi olduğu teşkilatlarda göç konusunda aktif, sözü dinlenen, katkıları kabul gören ve işbirliği aranan bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dost ve müttefik ülkelerle, düzensiz göçün önüne geçmek için mevcut işbirliklerimizi güçlendirme yönünde çalışmalarda bulunuyoruz. Bu amaçla göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yaptığımız gibi Birleşik Krallık'la da işbirliği içindeyiz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir."

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