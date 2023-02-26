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Bazı grip ilaçlarının beyne rahatsızlık verdiği iddia edildi

Sudafed ve Nurofen gibi soğuk algınlığı ve grip ilaçlarının etken maddelerinden birinin iki nadir beyin rahatsızlığıyla alakalı olabileceği endişesiyle inceleme başlatıldığı öne sürüldü.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 15:06
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Bu ilaçlarBeyin rahatsızlıklarıyla ilişkili olabilir

Bazı grip ilaçlarının beyne rahatsızlık verdiği iddia edildi
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Yaygın olarak kullanılan Benylin, Nurofen ve Day Nurse gibi grip ve soğuk algınlığı ilaçları, nadir görülen bir dizi beyin rahatsızlığıyla ilişkili olabileceği şüphesiyle mercek altında. Söz konusu ilaçların yasaklanması gündemde.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), mevcut delilleri gözden geçirdiklerini ve inceleme neticesinde psödoefedrin ilaçlarla ilgili kuralların değişmesi gerekip gerekmediğine karar verileceğini belirtti.


İlaçlar, burun tıkanıklığına neden olan sinüslerdeki şişmiş kan damarlarını daraltarak etki gösteriyor, ancak beyni etkileyebilen iki rahatsızlıkla bağlantılı olabileceğinden endişe ediliyor. Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı'ndaki (EMA) sağlık uzmanları da birkaç hafta önce ilaçlarla ilgili kendi incelemesini başlattı.

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