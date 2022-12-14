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Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu

Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri başladı. Altay Bayındır ve Miha Zajc ile kısa süre içinde resmi imzaların atılması bekleniyor. Altay Bayındır sözleşmesinde ise özel bir madde yer alacak.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 19:33
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Önce iç imza sonra dış transfer

Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu
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Milliyet’in haberine göre Fenerbahçe’de iç transfer görüşmeleri başladı. Sarı-Lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır ve Miha Zajc ile pazarlık masasına oturdu. İki futbolcusunu da takımda tutmak isteyen yönetim elinden gelen tüm imkanları kullanacak.

Beşiktaş’ın ilgilendiği belirtilen Zajc’a ayrıca Serie A takımları da talip... Sloven oyuncu, önemli seçenekleri olmasına rağmen sarı-lacivertlilerde mutlu ve kalmak istiyor. Bu çerçevede iki tarafın sözleşme süresi ve ücrette anlaşması durumunda Zajc takımda kalacak.

ÖZEL MADDE ORTAYA ÇIKTI

Takım kaptanı Altay Bayındır da yabancı kulüplerin radarında... Uzun süredir takip edilen kalecinin sözleşmesinin bitiyor olması, ona olan ilgiyi daha da arttırdı. Altay ile de görüşmelerin olumlu devam ettiği ve Avrupa’ya çıkış maddesi ile yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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