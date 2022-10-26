Bu köpek gökyüzünün sahibi. Videosu rekor kırdı

Vatandaşlar evcil hayvanlarının sevimli anlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

4 yaşındaki Samoyed cinsi, Ouka isimli köpeğin yamaç paraşütü yaptığı anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Yanlış okumadınız, köpeğin en büyük merakı paraşütle gökyüzünde gezinmek.

Sahibi Fransız film yapımcısı Insan Shams köpeği Ouka'nın Alp dağlarının semalarında uçmaya bayıldığını söyledi.

Shams, Ouka'nın 1.5 aylık bir eğitimle uçmaya alıştığını belirterek, "Fark ettiğim ilk şey, Ouka'nın yükseklikten korkmaması. Örneğin, yürüyüşe çıktığımızda uçurumun kenarında süper duruyordu. Bu cesaretiyle kısa sürede paraşütle uçmaya alıştı. Gökyüzünde çok mutlu oluyor" dedi.

Videoda gökyüzünde sakince etrafı izleyen köpeği görenler "Bu köpek gökyüzünün sahibi" demekten kendini alamadı.