26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bu köpek gökyüzünün sahibi. Videosu rekor kırdı

Bu köpek gökyüzünün sahibi. Videosu rekor kırdı

4 yaşında Samoyed cinsi köpeğin merakı yamaç paraşütü. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 13:11
Takip Et

Bu köpek gökyüzünün sahibi. Videosu rekor kırdı

Bu köpek gökyüzünün sahibi. Videosu rekor kırdı
+
Aa
-

Vatandaşlar evcil hayvanlarının sevimli anlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

4 yaşındaki Samoyed cinsi, Ouka isimli köpeğin yamaç paraşütü yaptığı anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Yanlış okumadınız, köpeğin en büyük merakı paraşütle gökyüzünde gezinmek.

Sahibi Fransız film yapımcısı Insan Shams köpeği Ouka'nın Alp dağlarının semalarında uçmaya bayıldığını söyledi.

Shams, Ouka'nın 1.5 aylık bir eğitimle uçmaya alıştığını belirterek, "Fark ettiğim ilk şey, Ouka'nın yükseklikten korkmaması. Örneğin, yürüyüşe çıktığımızda uçurumun kenarında süper duruyordu. Bu cesaretiyle kısa sürede paraşütle uçmaya alıştı. Gökyüzünde çok mutlu oluyor" dedi.

Videoda gökyüzünde sakince etrafı izleyen köpeği görenler "Bu köpek gökyüzünün sahibi" demekten kendini alamadı.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Alkole yine zam geldi
3
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
4
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
5
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
7
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Ciddi uyarı yapıldı, gelecek hafta başlıyor
﻿Ciddi uyarı yapıldı, gelecek hafta başlıyor
﻿Ciddi uyarı yapıldı, gelecek hafta başlıyor
﻿Mersin'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu
﻿Mersin'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu
﻿Mersin'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu
﻿Elon Musk yeni elektrikli otomobilin ucuzluğunu anlattı
﻿Elon Musk yeni elektrikli otomobilin ucuzluğunu anlattı
﻿Elon Musk yeni elektrikli otomobilin ucuzluğunu anlattı
﻿İşte saçlarınız bu nedenle dökülüyor
﻿İşte saçlarınız bu nedenle dökülüyor
﻿İşte saçlarınız bu nedenle dökülüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.