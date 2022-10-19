19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sokak röportajlarında bir ilk: Haaavvv haaaauuvvv

Yine bir sokak röportajı sosyal medyada viral oldu. Sade Vatandaş isimli bir Youtube kanalının İstanbul'da gerçekleştirdiği röportajda "hav"layan bir kadının görüntüleri dikkat çekti.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 08:47
Takip Et

Sokak röportajı sırasında bir vatandaş köpek havlamasını taklit etti

Sokak röportajlarında bir ilk: Haaavvv haaaauuvvv
+
Aa
-

Sade Vatandaş isimli bir Youtube kanalının, Esenler’de yapmış olduğu bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Yaşlı kadının köpek sesi çıkartarak “hav”ladığı görüntüler paylaşım rekorları kırdı.

2022 yılının başlarında İstanbul’da gerçekleşen yoğun bir kar yağışı İstanbul yollarını trafikle yeniden buluşturmuş, hayatı felç etmişti. O günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir balıkçıda akşam yemeği yediği görüntüler televizyonların haber bültenlerinde ve internet sitelerinde yer almıştı.

Esenler’de yapılan sokak röportajında o günleri anlatan yaşlı kadın, “Kışın karda sokakta kaldık o balık yemeye gitti. Niye bizi karda bıraktı öyle. İmamoğlu, köpek. Havlıyor öyle. Haaavvv… haaaauuvvv… Köpek havlıyor. Ama Erdoğan bir tane. Tükürdüğünü asla yalamıyor” diye konuştu.

O sırada sokak röportajına katılan başka bir kadın ise “Erdoğan benim ömrümden alsın ona versin. Ölürüm onun için. Tayyip Erdoğan’ın gideceği gün, Allah bizim canımızı alsın” dedi.

Sokak röportajını yapan kişi “Allah sizin ömrünüzden alsın ona versin mi?” diye sorunca kadın “versin” yanıtını verdi. Bu anlar da dikkat çeken ayrıntılardan oldu.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

The Cahil Cühela
19.10.2022 10:11
Vatandaş Rıza 100 araçlık konvoylarla gezenleri göremedin mi? Sanırsınız Kadir Topbaş hiç yemeğe gitmedi. Ayamama deresi taşıp ta tekstil işçileri boğularak öldüklerinde Topbaş'ın nerede olduğunu sor  
 
The İmam
19.10.2022 10:06
İnşallah duan kabul olur abla. Bir diğeri ise havlayan ablaya İmamoğlu'nun avukatları hakaretten derhal dava açmalı ve sonuna kadar da takip etmeli.  
 
Abuzittin
19.10.2022 10:02
İşte bu yüzden Avrupa gibi olamıyoruz. Cahil insanlar ve onların destekledikleri siyasiler yüzünden. NATO kafa NATO mermer.  
 
TÜM YORUMLAR (16)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
1
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
2
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
3
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
4
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
5
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
6
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
7
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.