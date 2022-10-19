Sokak röportajlarında bir ilk: Haaavvv haaaauuvvv

Sade Vatandaş isimli bir Youtube kanalının, Esenler’de yapmış olduğu bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Yaşlı kadının köpek sesi çıkartarak “hav”ladığı görüntüler paylaşım rekorları kırdı.

2022 yılının başlarında İstanbul’da gerçekleşen yoğun bir kar yağışı İstanbul yollarını trafikle yeniden buluşturmuş, hayatı felç etmişti. O günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir balıkçıda akşam yemeği yediği görüntüler televizyonların haber bültenlerinde ve internet sitelerinde yer almıştı.

Esenler’de yapılan sokak röportajında o günleri anlatan yaşlı kadın, “Kışın karda sokakta kaldık o balık yemeye gitti. Niye bizi karda bıraktı öyle. İmamoğlu, köpek. Havlıyor öyle. Haaavvv… haaaauuvvv… Köpek havlıyor. Ama Erdoğan bir tane. Tükürdüğünü asla yalamıyor” diye konuştu.

O sırada sokak röportajına katılan başka bir kadın ise “Erdoğan benim ömrümden alsın ona versin. Ölürüm onun için. Tayyip Erdoğan’ın gideceği gün, Allah bizim canımızı alsın” dedi.

Sokak röportajını yapan kişi “Allah sizin ömrünüzden alsın ona versin mi?” diye sorunca kadın “versin” yanıtını verdi. Bu anlar da dikkat çeken ayrıntılardan oldu.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.