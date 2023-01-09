Bu nasıl hasta bir de utanmadan doktoru kameraya aldı. Kim durduracak doktorlara bu saldırıları

Hastanelerde maske takma zorunluluğun kalktığını öne süren bir kadın, muayene için girdiği odada doktoru cep telefonu kamerasıyla kayda alarak taciz etti.

Doktorun, ısrarla maske takmasını istediği hasta orada bulunan kişileri zor durumda bıraktı.

Maske takmayı "Ben tuvalet kağıdı takmıyorum suratıma" diyerek reddeden kadını orada bulunan diğer görevliler ikna etmeye çalıştı.

Kendisine maske de temin edilen hasta "Ben bunu takmıyorum" dedi.

Doktor ise "Ben de hasta bakmıyorum" diyerek isyan etti.

Yaşanan tartışma sosyal medyada da gündem oldu.

Hastanelerde maske yasağı kalktı mı sorusu bir süredir pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Toplu ulaşım araçlarında da maskenin kalkmasıyla beraber merak edilen bu konuda araştırmalar sürüyor. Peki, Hastanede maske takmak zorunlu mu? Hastanelerde maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı kalktı mı?

HASTANELERDE MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Hastanelerde maske zorunluluğun devam ettiği"ni şu sözlerle duyurmuştu.

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! HASTANELER HARİÇ, Maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."