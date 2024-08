‘Bu Sabah’tan ‘Vazgeçme’yin

Show TV’nin 2 gündüz kuşağı programı ‘Bu Sabah’ ve ‘Vazgeçme’, 19 Ağustos’ta yeni sezona başlıyor. Ebru Akel ve Murat Güloğlu’nun sunumuyla ekrana gelen ‘Bu Sabah’, 4. sezonuna ‘Merhaba’ diyecek. En taze haberler, canlı bağlantılar, en çok konuşulan konular, merak edilen sorulara yanıtlar, olayların perde arkası, hepsi ve daha fazlası hafta içi her gün saat 08.00’de canlı yayınla ‘Bu Sabah’ta olacak.

Bugüne kadar yüzlerce kaybı bulan, hasret çekenlere umut olan, şüpheli ölümleri aydınlatan ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ ise, 5. yılında da yine Türkiye’nin konuşacağı konularla izleyici karşısına çıkacak. Yine olayları aydınlatmaya, sorulara yanıt bulmaya, kayıpları ortaya çıkarmaya devam edecek olan ‘Vazgeçme’, yeni sezonuyla hafta içi her gün saat 15.00’te ekranlara gelecek.

Her 2 programa da reytingi bol bir sezon diliyorum.

Bekar Bekar Gezerim

Yıllardır yaptığı hit şarkılarla milyonların sevgilisi haline gelen İsmail YK, yeni şarkısı ‘Bekar Bekar Gezerim’i Musicom Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği İsmail YK imzası taşıyan şarkıya Alp Can Yolyapan’ın yönetmenliğinde hoş da bir klip çekilmiş. Kendine has tarzıyla her zaman fark yaratan İsmail YK, ‘Bekar Bekar Gezelim’i ile yine çok konuşulacağa benziyor.

Oldukça enerjik, yazın ruhuna uygun bir çalışma olmuş. Açıkçası, dinlerken keyif aldım. Yolu açık olsun.

‘Richard’a modern bakış

Shakespeare'in aynı adlı ölümsüz eserinden uyarlanan sezonun kapalı gişe başyapıtı ‘Richard’, 20 Ağustos’ta İstanbul Maximum Uniq Hall Sahnesi’nde olacak.

Etkileyici rejisi, oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu akışıyla zamanı unutturan ve seyircilerin desteğiyle gerçekleştirdiği final tiradındaki eşsiz performansıyla dikkat çeken oyunun biletleri satışa çıktı. Okan Bayülgen, bu yeni yüzyılın ilk çeyreğinden bakıyor Shakespeare’in Richard’ına. Modern filozofların yaklaşımlarıyla ele alarak Richard’ın gerçekliğini, Shakespeare’in Richard’ı hikâyeleştirmesini tartışmaya açıyor.

Yabancı olmayı, yalnızlaşmayı, vahşileşmeyi tartışırken hayali bir tiyatro kumpanyası Shakespeare’in III. Richard’ını tekrar oynuyor. Tiyatro meraklılarına duyurulur.