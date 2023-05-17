Emre Ulaş seçimde Üsküdar’ı geçemeyen atı çizdi

Editör: Ersoy ÖZDEM



16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz oylar geçerli sayılmış, muhalefetin itirazlarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan “Atı alan Üsküdar’ı geçti” demişti.



O günden beri “Atı alan Üsküdar’ı geçti” ifadesi siyasetin merkezine oturdu.



Şimdi de 14 Mayıs seçimlerinde benzer bir tablo ile karşı karşıya kalındı.



Muhalefetin bazı sandıklarda usulsüzlük ve hırsızlık yapıldığını tespit etmesinin ardından usta karikatürist Emre Ulaş, iktidarın “ittire kaktıra” seçimi kazanmaya çalışmasını çizdi.



İşte o karikatür…