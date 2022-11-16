Gizli ödenekten 10 ayda 2.7 milyar TL harcandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekim ayı bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre ekim ayında bütçe giderleri 307 milyara ulaşırken bütçe gelirleri 224 milyar lirada kaldı ve ekim ayı bütçe açığı 83 milyarı aştı.

Bu yılın ocak-ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde ise merkezi bütçeden yapılan harcama tutarı 2 trilyon 328 milyar, elde edilen toplam gelirler ise 2 trilyon 199 milyar lira oldu. Geride kalan 10 ayda gerçekleşen bütçe açığı 129 milyar liralık devasa rakama ulaştı.

Ekim ayında faize ödenen 61.1 milyar lira aylık bazda bugüne kadarki en büyük aktarımı ifade ediyor. Faize halkın bütçesinden bu yıl daha önce en yüksek ödeme 43.7 milyar lirayla şubat ayında yapılmıştı.

Merkez Bankası faiz indirimlerinin etkisinin henüz görülmediği geçen yılın ekim ayında bütçenin faiz gideri 14.3 milyar, geçen yılın 10 ayında ise 156 milyar lira olmuştu. Bütçeden yatırım için yapılan harcamalar ise bu yılın ekim ayında 25.5 milyar, ilk 10 ayda da 153 milyar lira düzeyinde gerçekleşerek faiz giderlerinin altında kaldı.

Gizli ödenekten 2.7 milyar lira

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kullanma yetkisinde olan bütçedeki “Gizli Hizmet Giderleri” kaleminden bu yılın 10 ayında yapılan harcama tutarı 2 milyar 739 milyon 873 bin liraya ulaştı.

Örtülü ödenek olarak da bilinen bu kalemden sadece ekim ayında yapılan harcama ise 139 milyon 684 bin lira oldu ocak-ekim döneminde gizli ödeneklerden ayrıca 703 bin liralık da yatırıma yönelik harcama yapıldı.

Kur koruma 91.6 milyar TL'ye yükseldi

Bankalarda kur garantili hesap açtıran varlıklı kesime halkın bütçesinden 8 ayda ödenen para 91 milyar 566 milyon liraya yükseldi.

Bütçeden bankalarda parası olanlara aktarılan kaynak temmuzda 23 milyarı aşarak aylık bazda rekor kırmıştı. Eylül ayında 9.3 milyar lira yutan Kur Korumalı Mevduat hesabı sahiplerine en son Ekim ayında yapılan ödeme 6 milyar 666 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.