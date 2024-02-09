Bu tohum bir harika

Bamya tohumu, bamya bitkisinin içini açtığınızda karşınıza çıkan minik çekirdeklerdir. Bu çekirdekler, doğru koşullarda kurutulduğunda bamya tohumlarına dönüşür.

Bamya tohumu, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir. İşte bamya tohumunun faydaları...

Kan Şekerini Düzenler

İçerdiği maddeler sayesinde kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Diyabet riskini azaltır ve diyabet hastalarına destek sağlar.

Kolesterolü Dengeler

Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

Kolon Kanseri Riskini Azaltır

Güçlü antioksidan etkisiyle kolon kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucu olabilir.

Bağırsakları Temizler ve Mideyi Korur

Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekler ve uzun süre tok tutar.

Hafızayı Güçlendirir ve Konsantrasyonu Artırır

Cilt ve Saç Sağlığına Katkı Sağlar

C vitamini içeriği cilt yaşlanmasını yavaşlatır, cilt pigmentasyonunu önler. Saçları yumuşatır ve nemlendirir.