İsrail’in İran’a saldırı için neden bugünü seçtiği ortaya çıktı! Çok konuşulacak Ali Hamaney detayı

İran’ın İsfahan eyaletinde meydana gelen ve kaynağı henüz belirlenemeyen patlama sesleri, bölgede endişeye yol açtı.

Devlet televizyonu, İsfahan’da şiddetli olarak nitelendirilen patlama seslerinin duyulduğunu, ancak bu seslerin nedeninin açıklanmadığını bildirdi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı, yerel kaynaklara dayanarak, İsfahan’ın kuzeydoğusunda bulunan Kehcavaristan şehrinde benzer patlamaların işitildiğini aktardı.

Fars Haber Ajansı, Kehcavaristan’ın stratejik bir konumda olduğunu, İsfahan Havalimanı ve Ordu Hava Kuvvetleri’nin 8’inci Üssü’ne yakın bir yerde bulunduğunu belirtti. Bu gelişmelerin ardından, İran’ın başkenti Tahran dahil olmak üzere İsfahan ve Şiraz şehirleriyle ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu.

HAMANEY’İN DOĞUM GÜNÜ



19 Nisan 1939 tarihinde dünyaya gelen İran dini lideri Ali Hamaney’in doğum gününde İsrail’in İran’a saldırması dikkat çekti.

UÇUŞ YASAKLARI BAŞLADI

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketi’nin açıklamasına dayanarak, söz konusu uçuş yasaklarının detaylarını paylaştı. İran basını ise, İran Hava Kuvvetleri Üssü’nün bulunduğu İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin kaynağının hala belirsiz olduğunu duyurdu.

ABD SALDIRIYA ONAY VERMEDİ

Öte yandan, Amerikan medyası ABD’li yetkililere dayanarak, İsrail’in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini öne sürdü.

ABC News, İsrail’in aynı zamanda Suriye ve Irak’taki bazı bölgelere de saldırı düzenlediği iddialarını gündeme getirdi, ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.

CNN’e konuşan bir ABD’li yetkili, Biden yönetiminin İsrail’in bu harekatına onay vermediğini ve ABD’nin bölgede geniş çaplı bir çatışma istemediğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon ise bu saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.