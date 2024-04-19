Arda Turan bayramın birinci günü kimin elini öpmeye gitti

İsmail Arı’nın BirGün gazetesindeki haberine göre, genç İmam Rençber’in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar, AKP üyelerinin yazlık saraya olan ilgisini gözler önüne serdi.

22 Eylül 2023 tarihinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la Cuma namazı sonrası fotoğraf çekilen Rençber bu özel anı, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un teşrifleriyle Cuma namazımızı eda ettik. Devlet büyüklerimizin hizmetlerinin devamlılığını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz” sözleriyle paylaştı.

Ayrıca, 4 Ağustos 2023’te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, 14 Ağustos’ta ise eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun ve 7 Temmuz’da da eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın saray ziyaretleri de Rençber tarafından duyuruldu.

ARDA TURAN’IN BAYRAMDA ERDOĞAN’IN ELİNİ Mİ ÖPMEYE GİTTİ

Rençber’in paylaşımları arasında, futbol dünyasının tanınmış isimlerinden Arda Turan ile çekilmiş bir fotoğraf da yer alıyor.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 10 Nisan’da yapılan bu paylaşım Arda Turan’ın, bayram tatilini Marmaris’teki yazlıkta geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyarete mi geldi sorusunu akıllara getirdi.

Turan ve birçok spor dünyasından isim, eski banka şube müdürü Seçil Erzan’ın illegal fonundan yüksek faizli kazanç beklerken para kaybetmişlerdi.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun paraları kurtarmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istediği gündeme gelmişti.

HESABI GİZLEDİ



Genç İmam Rençber, Facebook hesabındaki paylaşımlarını daha sonra gizledi.