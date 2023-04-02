Vivo Y11'in özellikleri ve fiyatı belli oldu

Vivo Y11 (2023)’in Çin’de piyasaya sürülmesinin ardından cihazın bazı teknik özellikleri belli oldu.

Akıllı telefon 6.51 inç boyutunda ve 1.600 x 720 çözünürlüğünde HD+ LCD ekran ile donatıldı. 60 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, gövdenin yüzde 88’ini kaplıyor. Işık koşullarına göre otomatik olarak parlaklık ayarlama özelliğine sahip olan akıllı telefon güneş altında bile net şekilde görülebilecek.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; akıllı telefon MediaTek tarafından üretilen Helio P35 işlemcisinden güç alıyor.

Telefonunun arka kasasında 8 Megapiksel ana kamera ve onun hemen altında LED flaş yer alıyor. Ön tarafta ise su damlası çentiğinde 5 Megapiksellik bir özçekim kamerası bulunuyor.

Vivo Y11 (2023), 10 W kablolu şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Tanıtım sayfasında yer alan bilgilere göre bu batarya, tamamen doldurulduğunda 11 saat oyun oynama imkanına sahip.

Telefonun 4 GB ve 6 GB RAM şeklinde iki versiyonu bulunuyor. Bu iki versiyonda da 128 GB dahili depolama mevcut. Depolama alanını yetersiz bulduysanız, MicroSD kart kullanarak kapasiteyi 1 TB‘a kadar artırabilirsiniz. Öte yandan cihaz, kutudan Android 12 tabanlı OriginOS arayüz yazılımı ile çıkıyor.

4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve GPS bağlantı özelliklerine sahip telefonda microUSB ve 3.5mm kulaklık girişi mevcut. 163,99 mm yükseklik, 75,63 mm genişlik ve 8.49 mm kalınlık boyutlarındaki cihaz, 186 gram ağırlığında. Vivo Y11 (2023), mavi ve siyah renk seçenekleri ile Çin’de satışa sunuldu.

VİVO Y11 (2023) FİYATI:

Vivo Y11 (2023) 4 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 120 euro (Tahmini 2 bin 500 TL + vergiler)

Vivo Y11 (2023) 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 130 euro (Tahmini 2 bin 800 TL + vergiler)