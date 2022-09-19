Burcu Kara köy hayatına alıştı! ''Bugün de elimiz boş çıkmadık bahçeden”

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan oyuncu Burcu Kara, ikinci çocuğunu bekliyor. Geçtiğimiz yıl Bursa'nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evini yenileyen Kara, bahçesine diktiği tohumlardan da meyve-sebze almaya başladı.

“ATA TOHUMU VARSA HAYIR DEMEM”

Mahsülleriyle verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Burcu Kara "Bugün de elimiz boş çıkmadık bahçeden. Şimdi seneye tohum biriktirme zamanı. Bakın; hiçbir şey istemem. Ama elinizde ata tohumu varsa 'hayır' demem. Hep diyorum; Çocuklarınıza mutlaka tohum bırakın. Artırın, biriktirin. Doğaya sahip çıkalım. Daha fazla tarım bitmeden, başka ülkelere daha fazla muhtaç kalmadan, hepimiz kendi evimizde bunun önlemini alalım" notunu düştü.

"FİDANLAR ARTIK ÜRÜN VERİYOR"

Geçtiğimiz haftalarda da şeftali ağacının önünde çekilen fotoğrafını paylaşan Burcu Kara, gönderisine, "4 yılın sonunda neredeyse boyumuza gelen meyve fidanları artık ürün veriyor. Bir kiraz, bir ayva, bir erik fire verdi bu süreçte" demişti.



