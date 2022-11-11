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Burcu Kara bebeğinin adını açıkladı

İkinci kez anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Burcu Kara, çocuğuna vereceği ismi baby shower partisinde açıkladı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 16:55
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Burcu Kara bebeğinin adını baby shower partisinde açıkladı

Burcu Kara bebeğinin adını açıkladı
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Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, ikinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor. 

Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, baby shower partisinde bebeğin ismini açıkladı.

Kara, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma "Eveeeetttt. Teyzeleri, amcaları, abileri, ablaları. Bizim iki numaranın gelişine çok az kalmış. İkinci çocuklar ilkine göre daha hızlı gelir dedi doktorlar. Ben yine de o karar versin bekleyelim diyorum ama ay sonu gelebilir diyorlar. Hayırlısı olsun, sağlıkla gelsin. Adı da Can olsun dedik. Artık bekliyoruz Can beyi" notunu düştü.

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına almıştı.
 

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