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Burcu Kara ikinci kez anne oldu

Yönetmen Fırat Parlak ile evli olan ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, ikinci kez anne oldu. Can isimli bebeğini dünyaya getiren Kara, sevincini sosyal medyada paylaştı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 08:58
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Burcu Kara ve Fırat Parlak 'Can' bebeğe kavuştu

Burcu Kara ikinci kez anne oldu
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Yapımcı Fırat Parlak ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşadı. Mutlu birlikteliğini sürdüren çiftten müjdeli haber geldi. 

Burcu Kara, Can ismini verdiği ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Kara, müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Can'ımız geldi" notuyla duyurdu. Ünlü oyuncu nazar boncuğu emojisi eklemeyi de unutmadı. 

Ünlü oyuncu daha önce, "Ben çok çocuk seviyorum... Hep üç çocuk olsun istedim. Birisi bana eşimden geldi. Bir tane daha olsa hayır demem." ifadesini kullanmıştı.

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına almıştı.


 

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