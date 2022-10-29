Burcu Kara aşerdi. İkinci bebeğin cinsiyeti belli olmuştu

Oyuncu Burcu Kara 2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile dünya evine girmişti. 2017’de oğlu Ali Çınar’ı kucaklarına alan çift, şimdi ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor. 8 aylık hamile olan Burcu Kara, yine erkek bebek bekliyor.
Oyuncu Burcu Kara, "Hamilelik çok güzel geçiyor. Canım sık sık pide çekiyor."
"Pilates yaparak formumu korumaya çalışıyorum" dedi.
Burcu Kara oğluna Can adını verecek.
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