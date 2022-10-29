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Burcu Kara aşerdi. İkinci bebeğin cinsiyeti belli olmuştu

Yönetmen Fırat Parlak ile ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan oyuncu Burcu Kara, önceki gün Bebek’te görüntülendi. 8 aylık hamile olan Kara “Canım sık sık pide çekiyor” dedi. 

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 10:46
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İkinci bebeğin cinsiyeti belli olmuştu! Burcu Kara aşerdi

Burcu Kara aşerdi. İkinci bebeğin cinsiyeti belli olmuştu
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Oyuncu Burcu Kara 2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile dünya evine girmişti. 2017’de oğlu Ali Çınar’ı kucaklarına alan çift, şimdi ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor. 8 aylık hamile olan Burcu  Kara, yine erkek bebek bekliyor.

Oyuncu Burcu Kara, "Hamilelik çok güzel geçiyor. Canım sık sık pide çekiyor."
"Pilates yaparak formumu korumaya çalışıyorum" dedi. 

Burcu Kara oğluna Can adını verecek.

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