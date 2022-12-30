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Benzine zam

Brent petrolün fiyatı 84 doların altına düşünce, dünyanın bir çok ülkesinde benzin ve motorine indirim yapıldı. Türkiye'de de araç sahipleri indirim beklerken, benzinin litresine bu gece yarısından sonra 84 kuruş zam yapılacak.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 11:18
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Bugün depoları doldurun. Benzine zam

Benzine zam
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, dünyanın en büyük petrol tedarikçileri arasında yer alan ve  benzin ile motorin fiyatlarını doğrudan etkileyen brent petrolde gerileme devam ediyor.

Dün 82,53 dolar seviyesinde işlem gören ve bugün güne 83,78 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,83 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatındaki bu aşağı yönlü hareketlilik milyonlarca araç sahibinde "indirim" beklentisi oluşturmuştu.

Ancak haberler hiç de beklendiği gibi değil. Türkiye yeni yıla dev bir benzin zammıyla girmeye hazırlanıyor.

Araç sahipleri brent petroldeki düşüşle birlikte yeni yıla benzin ve motorin gruplarında indirimle girip girmeyeceklerini merak ederken, benzinin litresine bu gece yarısından sonra 84 kuruş zam geleceği öğrenildi.

Benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 18,61 TL, Avrupa Yakası'nda 18,60, Ankara'da 18.82 ve İzmir'de de 8.82 TL'den satılıyor.

84 kuruşluk zam sonrası benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19,45 TL, Avrupa Yakası'nda 18,44, Ankara ve İzmir'de 19.66 TL'ye yükselecek. 

Motorin ya da LPG'de ise bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Son olarak benzine 23 Aralık 2022 itibariyle geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir zam daha gelmiş, motorin ve LPG'de ise fiyat değişikliği olmamıştı.

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

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rahatsız
30.12.2022 11:57
maaşallah yeni yıl kazığı olmuş  
 
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