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Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam

Dün motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzin ise 62 kuruş zamlandı. Bu zamları az bulan hükümet 24 saat geçmeden motorine 1 lira 38 kuruş, benzine de 74 kuruş daha zam yaptı. Son zamla benzinin litresi 20.60 TL'yi, mazot ise 25.50 TL'yi aştı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 07:06
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Motorinin litresi sene başında11.43 TL'ydi. Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam

Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
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Bütçe açığını kapatmak için akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerine zam üstüne zam yapmaya devam eden hükümet, son olarak benzin ve motorine 24 saat içerisinde çifte zam yaptı.

Dün motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzin ise 62 kuruş zamlanmıştı. Bu sabah itibarıyla motorine 1 lira 38 kuruş, benzine de 74 kuruş daha zam yapıldı.

Son zamla benzin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 20.61, Avrupa Yakası'nda 20.60, Ankara'da 20.74, İzmir'de ise 20.73 TL'den satılıyor.

Motorin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 25.63,  Avrupa Yakası'nda 25.61, Ankara'da 25.73, İzmir'de ise 25.76 TL'den depolara dolduruluyor. 

"Devlet akaryakıta taksit taksit zam yapıyor" diyen bir vatandaş, "Yılbaşında motorinin litresi 11 TL civarındaydı. Şimdi 25 TL'yi geçti. Yüzde yüz zam yapılsa 22 TL olması gerekiyordu. Demek ki neymiş. Gerçek enflasyon yüzde 100'ün bile çok üzerinde. Bizim sesimiz çıkmıyor ama aptal da değiliz. Şimdi 4 litre alıp işe gideceğim. Yetecek mi hayır. Akşam bir daha alacağım. Param olsa zam geleceğini duyunca pompaya yansımadan aracımın deposunu fullerdim. Ama olmuyor. Bizi bir dilim ekmeğe muhtaç edenlerden elbet birileri hesap soracaktır" dedi.

Bir başka araç sürücüsü ise "OPEC günlük petrol üretimini kasım ayında 2 milyon varil azaltacakmış. Bunu gerekçe gösterecek hükümetimiz ise bizleri zam manyağı yapacak. Parası olan şimdiden bidonlarına akaryakıt depolasın" dedi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi. 
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi. 

 

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misafir
6.10.2022 08:26
çıkar telefonunu  
 
Yüksek voltaj
6.10.2022 08:23
Hükümetimiz zam konusunda pek mahir ya kardeşim sandığın getirin yeter artık bıktık  
 
Araç
6.10.2022 08:02
Kontağı açamaz haldyim  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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