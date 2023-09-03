Bugünlük bu kadar!..

1 Eylül günü, Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılan ve orada bir konuşma yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan’ın konuşması, televizyonlardan yayınlanmadı.

Oh ne âlâ televizyon basını!..

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Bugüne kadar böyle bir uygulama oldu mu?

Hatırlamıyorum ben.

İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yayınlanmayan bu konuşmayla ilgili TBB Başkanı’nın konuşmalarına ‘Fitne’ diyen Erdoğan’a:

“Bunlar mı fitne? Bunlar çok değerli konuşmalar.” demiş.

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Erdoğan’ın ‘Fitne’, Kılıçdaroğlu’nun ‘Çok değerli konuşma’ dedikleri konuşmalardan Kılıçdaroğlu’nun dikkat çektiği, dört konu şöyle:

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Birincisi:

TBB Başkanı; “Adalet sistemine inancı zayıflamış bir toplumun, devletine ve kurumlarına güveni de örselenecektir.” demiş.

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Söyler misiniz, bunun neresi fitne?

Yapılan bu genel tespit doğru bir tespit.

Bu tespiti kime sorarsanız sorunuz yüzde 90’ların üstünde, ‘Doğru ve yerinde bir tespit.’ denilecektir.

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İkincisi:

Yine, TBB Başkanı; “Mesleğimizi icra ettiğimiz yargı sisteminde hukuka güven, alarm vermektedir.” demiş.

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Yargı mesleğini icra eden taraflardan biri de avukatlar değil mi?

Onlar işleyişi, içinde yaşayarak görmüyorlar mı?

İşleyişin içinde olan bu adamlar, demek ki ‘Yargı sisteminde hukuka güven, alarm vermekte.’ diyorlarsa, yetkililere de bu konunun doğru olup olmadığını araştırmak, televizyon basınına da bu konuşmayı yayınlamak düşer, diye aklıma geliyor.

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Üçüncüsü :

“Ülkemiz, ‘Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde: “140 ülke arasında 116., Doğu Avrupa ve Asya Kategorisi’nde ise 14 ülke arasında sonuncu olmuştur.” İfadesinin içi boş ise, o zaman ‘Fitnedir’ elbette.

Ancak ya içi doluysa ve televizyon basınımız da böyle önemli bir tüzel kişiliğin konuşmasını canlı yayınlamamışsa, bu konuşmayı vermeyen televizyon basınının, suspus edildiği izlenimi de doğmaz mı?

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Dördüncüsü:

TBB Başkanı:

“AYM ve AİHM kararları, mahkemeler tarafından emsal dosyalar göz ardı ediliyor.” demiş.

Yine söylüyorum, buna sadece ‘Fitne’ demek yerine aksi ortaya konulabilseydi daha doğru olurdu.

Televizyonların TBB Başkanı’nın bu konuşmasını vermemesi ise sahiden de tarihin önünde kendi ayaklarına kurşun sıkmaktan öte bir şey değildir.

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Yayınlanmış olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı sıkıntı mı yaşardı?

Hiç sanmıyorum.

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Her neyse olan oldu bir kere.

Onlar siyasiler, bugün böyle yarın başka olurlar da bu konuşmayı yayınlamayan televizyon basınımıza:

“Onlar zaten özgürlüğünü kendi elleriyle teslim etmiş görünüyorlar.” demek zorunda kalmaktan dolayı çok üzülüyorum, çok!..

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Bugünlük bu kadar!..