Türkiye’nin gündemindeki konu anne, baba, abi, abla gibi aile fertlerini hatta öğretmen eli öpme değil ki.

Siyaseten el öpmedir konu.

Örneğin; Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz’in, Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi siyasi bir mesajdır.

Örneğin; Bahçeli, Erdoğan'ın elini öpecek gibi verdiği görüntü siyasi bir mesajdır.

Bahçeli, Erdoğan’ın elini öpmedi.

İşte kare, kare o an.

Birinci hamle eli tutuş.

İkinci hamle hafif eğiliş.

Üçüncü hamle belden eğiliş ile saygı ifadesi.

Devlet Bahçeli bu saygı gösterisini yapıyor da sorması ayıp ama Erdoğan ne yapıyor?

Aklıma Erdoğan’ın 1995’teki şu sözü geldi:

“Saygı duruşu sap gibi durmaktır. Saygı duruşu yerine dua edilmeli. Sap gibi durmanın manasını anlayamıyorum."

Bahçeli hamle yaptığında Erdoğan acaba şu duayı mı ediyordu?

“Allah Bahçeli’ye uzun ömür versin. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah bağlılığımızı bozmasın…”

Görüntü o ki; Bahçeli öne eğildikten sonra bir hamle daha yapıp elini öpmeye çalışsa Erdoğan da öptürecekti.

İşte asıl mesele şudur;

Abin yaştaki Bahçeli’nin bu saygı ifadesine aynı şekilde eğilerek Erdoğan neden karşılık vermedi?

Kılını bile neden kıpırdatmadı?

Eğer Erdoğan da aynı saygıyı gösterseydi Bahçeli bu kadar hedef olmayacaktı.

Gelelim Erdoğan’ın Malazgirt toplantısını düzenleyen ekibin Bahçeli’ye kurduğu tuzağa.

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sol yayına konuşlandırıldı.

Ve Bahçeli ile Yapıcıoğlu el ele selamladılar.

İşte siyasetin acı cilvesi budur.

Siyasetin diğer acı cilvesi de Bahçeli’nin, Erdoğan’ı yerden yere vuran sözlerini unutarak bu görüntüyü vermesidir.

Bu atasözü siyasette de geçerlidir.:

Bükemediğin eli öpeceksin…

İstanbul Gedik Üniversitesi’ne göre bu atasözünün anlamı şöyle:

“Gücünün yetmediği ya da üstesinden gelemeyeceğin bir durumla ya da kişiyle karşılaştığında, ona boyun eğmek ve saygı göstermek zorundasındır.”

Erdoğan ve Bahçeli görüntüsünün siyasi mesajı da tam budur.

Boyun eğmek ve saygı göstermek.

Allah muhabbetinizi arttırsın…