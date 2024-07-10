Buket Güler ve Ramazan Bingöl arasında canlı yayında gerginlik çıktı: 'Ben muhatap olmam, Dünyadan haberleri yok'

Haber Masası programında Buket Güler'in konuğu olarak yer alan TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, restoranlarda alınan servis ücretlerinin iptal edilmesi yönündeki talepler üzerine bir açıklama yaptı. TUKONFED tarafından servis ücretlerinin yüzde 10 oranında azaltılması yönünde yapılan çağrıyı eleştiren Bingöl, federasyonun konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını öne sürdü.

Bingöl, daha sonra sözlerini program sunucusu Buket Güler'e yöneltti ve federasyonun eleştirilmesi gerektiğini savunarak Güler'e "Sizin haberiniz var mı Buket Hanım?" diye sordu. Programda tansiyonun yükseldiği anlar yaşanırken, Güler, Bingöl'ü daha saygılı olmaya davet etti; fakat programdaki gergin atmosfer devam etti.

Kapıda menü zorunluluğunu Ticaret Bakanlığı ile anlaşma yaparak getirdiğini ifade eden Bingöl, "Haberiniz oldu mu? Bunların haberi yok dünyadan." dedi. Güler ise araya girerek; "Koofederasyonun Avukatı İbrahim Güllü canlı yayında şu anda bizi dinliyor." sözlerine karşılık Bingöl, "Ben onla muhatap olmam da dünyadan haberleri yok." ifadesini kullanınca program sunucusu Güler tekrar araya girerek Bingöl'ü nezakete davet etti.

RAMAZAN BİNGÖL KİMDİR?

Ramazan Bingöl, 1967 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu ve eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde akademik kariyerine devam etmektedir. İş dünyasında, aile şirketinde uzun yıllar yöneticilik yapan Bingöl, 2008'de kendi markasını yaratma kararı alarak RB Grup'u kurdu ve gıda sektöründe çeşitli markalarla önemli bir konuma ulaştı.

Sivil toplum çalışmalarıyla da tanınan Bingöl, TÜRES'in (Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği) kurucu başkanlığını yaptı ve dernek, Türkiye genelinde ve yurtdışında geniş bir temsilcilik ağına sahip oldu. Ayrıca, MÜSİAD'ın yönetim kurulu üyesi olarak da görev alan Bingöl, Türk Mutfak Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında önemli pozisyonlarda bulundu.

Şu anda MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Şurası Gastronomi Komisyonu Üyeliği gibi görevlerle aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir.