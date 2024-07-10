Çeyrek altın gitti minik altın geldi. Düğünlerin vazgeçilmezi oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çeyrek altın gitti minik altın geldi. Düğünlerin vazgeçilmezi oldu

Geçim sıkıntısı nedeni ile artık parası çeyrek altına yetmeyen vatandaşlar düğünlere 0.25 gramlık minik altınlardan alarak gidiyor. Minik altın satışları giderek artıyor.

600 lira değerindeki 0.25 gram ağırlığında ve tırnak büyüklüğündeki minik altınlar düğünlerin vazgeçilmezi olmaya başladı.

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Depremin yarattığı büyük yıkımın izlerini silmeye çalışan Hatay'da bu yıl, geçtiğimiz yıla oranla evlenen çift sayısı ve düğünler artış gösterdi.

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Ancak vatandaşlar geleneksel olarak çeyrek altın alarak gittikleri düğünlere bu kez 0.25 gramlık minik altınlarla gitmeye başladı.

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Bölgede esnaflık yapan Güneyler Kuyumculuk mesul müdürü Nuri Şişman, artan altın fiyatları karşısında vatandaşların artık daha ucuz olan hediyelik altına yöneldiklerini belirterek, “Deprem bölgesinde asrın felaketinin hemen sonrasında hizmet vermeye başladık. Yavaş yavaş sezon başlıyor ama artan fiyatlar nedeni ile piyasa bayağı dardı. İnsanlar artık çeyrek, yarım tüm gibi altınları artık alamıyor. Tercihlerin yarım altına kadar düştüğünü en son ise artık 0,25 gramlık altınlar tercih ediliyor" diye konuştu.

Nuri Şişman geleneklere bağlı kalan vatandaşların para takmak yerine yine de altın almayı bırakmadığını ancak artık 600 liralık 0,25 gramlık altınlara yöneldiğini söyledi.

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