Resmen başladı! Nakit parası olanlar artık markete giremeyecek

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., ekonomik market zincirinin ardından yüksek gelir grubuna yönelik bir adım atarak File Market şubesini kurdu. Gurme ürünlerin sunulduğu File Market, seçkin bir alışveriş deneyimi vaat ediyor. Şirket, File Marketler zincirine ilişkin önemli bir değişikliğe giderek, bu haftadan itibaren tüm şubelerinde nakit ödeme yöntemini sonlandırdığını duyurdu.

YALNIZCA KARTLA ÖDEMELER YAPILACAK

Türkiye'de dijital ödeme yöntemlerinin kullanımı her geçen gün artarken, nakit para kullanımı giderek azalıyor. Kredi ve banka kartlarıyla yapılan işlemler ekonomide daha baskın hale gelirken, nakit ödeme yöntemlerinin getirdiği zorluklar da dikkat çekiyor.

Marketlerde nakit ile ödeme yapmanın yol açtığı uzun kuyruklar ve para üstü problemleri, tüketicilerin bu ödeme şeklinden uzaklaşmasına neden oluyor. Bu sorunları ele almak için BİM gibi bazı perakende zincirleri, File Marketlerinde nakit ödeme seçeneğini tamamen kaldırarak, müşteri deneyimini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefliyor.

NAKİT ÖDEME YASAĞI BİM MARKETE TAŞINABİLİR

File Market zincirinde başlatılan nakit ödeme yasağı pilot uygulamasının, alınan pozitif geri bildirimlerin ardından genişletilmesi gündemde. Şirket yetkilileri, deneme sürecinin başarılı olması halinde, bu uygulamanın BİM mağazalarında da hayata geçirilebileceğini açıkladı. 8 Temmuz'dan itibaren File Marketlerde sadece elektronik ödeme yöntemlerinin kabul edileceği belirtilirken, bu değişikliğin alışveriş süreçlerini daha verimli hale getirmeyi amaçladığı vurgulandı.