Özgür Özel'den Yusuf Tekin'e ağır eleştiri: "1 milyon öğretmenin diplomasına kapkaç yapacaklar"

Özgür Özel, CHP'nin lideri olarak, geçmişteki öğretmen atamaları ve mevcut eğitim politikaları hakkında eleştirel bir açıklama yaptı. Özel, 2002 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in, Recep Tayyip Erdoğan'ın "68 bin öğretmeni atamayacaksan niye okuttun" şeklindeki sözlerini hatırlatarak, bugün bu sayının 1 milyona ulaştığını belirtti.

Ayrıca, Yusuf Tekin'i öğretmenlerin haklarına yönelik ciddi bir ihlalde bulunmakla suçladı. Özel, tüm vatandaşlara asgari ücret artışı taleplerini dile getirmeleri için simgesel bir eylem olan ışık açma ve kapama çağrısında bulundu.

Özel'in açıklamaları şöyle;

"YUSUF TEKİN BÜYÜK BİR SUÇ İŞLEDİ"

"Bu zihniyetin MEB şubesi. AK Parti'nin en çok değiştirdiği iki bakanlıktan biri. MEB komisyon başkanı öğretmenlik meslek kanunu getirdi. Önceki yardımcısı şimdiki bakan öğretmenlik meslek kanununu yeniden getiriyor. Bir kez daha bir olmadık değişiklik daha getiriyor. Bu sefer iş bilmezlik yok hatta ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. 2002'de Erdoğan Ecevit'te "68 bin öğretmeni atamayacaksan niye okuttun" dedi ya bugün 1 milyon. Yusuf Tekin büyük bir suç işledi. 1 milyonu öğretmenin diplomasına kapkaç yapacaklar."