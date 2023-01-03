Bülent Ersoy hayatının filmine imza attı

Posta’dan Suna Akyıldız’ın haberine göre; Bülent Ersoy, hayatının film olması için 'Bergen' filminin yapımcısı ile anlaşma imzaladı.

Prodüktörlüğünü Mine Şengöz'ün üstleneceği film, Türk-Amerikan ortak yapımı olacak. 14 Nisan 1981'de İngiltere'de ameliyatla cinsiyet değiştiren Bülent Ersoy'un “Milattan önce” dediği erkek olduğu dönem de filmde yer alacak.

Ersoy'un alacağı ücret de netleşti. Yapım şirketi Ersoy'a film için 2.5 milyon dolar ödeyecek.

