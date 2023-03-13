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AKP'li Bülent Turan'ın sözleri İbrahim Tatlıses'i gülme krizine soktu

PKK'nın eski yöneticilerinden olan ve binlerce asker, sivilin ölümünden sorumlu olan Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasına ilişkin de konuşan AKP'li Bülent Turan'ın, "Öcalan TRT’ye çıkmadı, TRT Kurdî’ye çıktı" açıklaması yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 11:39
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Bülent Turan'ın sözleri İbrahim Tatlıses'i gülme krizine soktu

AKP'li Bülent Turan'ın sözleri İbrahim Tatlıses'i gülme krizine soktu
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Terör örgütü PKK'nın İmralı'daki ismi Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran 2019'a ilişkin TRT'de çağrı skandalı yaşanmış; TRT Kürtçe kanalı, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ı ekrana çıkarmıştı.

Osman Öcalan ağabeyi Abdullah Öcalan’ın İstanbul Seçimi çağrısını yenilemişti.

Temmuz 2021'de TRT’te yapılan atamalar nedeniyle TBMM Genel Kurul’da tartışma çıkmış; konuya ilişkin konuşan İYİ Partili Lütfü Türkkan, "Düne kadar vatan haini Öcalan’a karşı ve kalleşler sürüsü PKK’ye karşı methiyeler düzen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da sayenizde yönetim kurulu üyesi olarak atanmış. Anlaşılıyor ki önümüzdeki dönemde TRT, çözüm sürecinin borazanı haline gelecek. Bu tehlikeli zihniyet, Osman Öcalan’a TRT’de yemek programı sundurursa hiç şaşırmayın” demişti.

"TRT Kurdî’ye çıktı"

Türkkan'a yanıt veren AKP'li Bülent Turan'ın ise kırmızı bültenle aranan PKK'nın eski yöneticilerinden olan ve binlerce asker, sivilin ölümünden sorumlu olan Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasına ilişkin "Öcalan TRT’ye çıkmadı, TRT Kurdî’ye çıktı" ifadeleri Meclis'te kahkaha tuhanı kopmuş; Bülent Turan "Hiç komik değil..." ifadelerini kullanmıştı.

Turan'ın açıklamalarına İbrahim Tatlıses'in kahkahayla yanıt verdiği video sosyal medyada gündem oldu.

Osman Öcalan, koronavirüs sebebiyle 15 Kasım 2021 tarihinde Irak'a bağlı özerk Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil şehrinde 63 yaşında öldü. Cenazesi Erbil'in Pirmam kasabasında defnedildi.

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