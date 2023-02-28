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Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı

Tribünlerden yükselen ‘hükümet istifa’ protestoları tüm ülkeye yayılmaya devam ediyor. Batman Petrolspor’un Siirtsporla oynadığı hazırlık maçında tribünler ‘hükümet istifa’ sloganları attı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 16:14
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TRT'de hükümet istifa sesleri

Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
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Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarların 'hükümet istifa' protestolarına bir yenisi de Batman'dan eklendi.

Depremzedelere yardım amacıyla bugün Batman Petrolspor ile Siirtspor arasında bir dostluk maçı oynandı. TRT'den canlı yayınlanan maçta Batmanlı taraftarlar da 'hükümet istifa' sloganları attılar.

4. DAKİKANIN 17. SANİYESİNDE ATKI ATTILAR

Batmanspor tribünleri, depremzedelere yardım amacıyla tribünlere getirdikleri atkıları karşılaşmanın 4.dakikasının 17.saniyesinde sahaya attılar. Bu görüntüler geçtiğimiz gün benzer şekilde atkı ve oyuncakları sahaya atan Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinin desteğine benzetildi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe taraftarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da Beşiktaş Vodafone Park'ta Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Kayserispor ve Konyaspor başta olmak birçok kulüp sloganı kınamış ve stadyumda siyaset yapılmaması gerektiğini savunmuştu.

 

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