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TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar

TRT Haber'in akşam bülteninde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu. Sunucunun haberleri sunduğu sırada kameraya yansıyan görüntüler, izleyenleri şaşırttı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 23:21
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Stüdyodaki TRT Haber canlı yayınına giren kişinin hareketi şaşkınlık yarattı

TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
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TRT Haber akşam bülteninde ilginç anlar yaşandı. Sunucu, Emine Erdoğan'ın ABD'deki temaslarıyla ilgili bir haberin anonsunu geçerken aniden kameranın kadrajına giren kişi zafer işareti yaptı. 

Kim olduğu bilinmeyen şahıs birkaç saniye sonra görüntüden çıktı. Olayla ilgili sosyal medyada yorum yağdı. 

SANİYELER İÇİNDE GÖRÜNÜP KAYBOLDU

Sunucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ABD'deki temaslarıyla ilgili bir haberi sunarken, kameranın kadrajında bir kişi göründü.

ZAFER İŞARETİ 

Kim olduğu ve stüdyoya nasıl girdiği bilinmeyen kişi, bir anda görüntüye girerek zafer işareti yaptı. Birkaç saniye ekranda görünen kişi daha sonra görüntüden çıktı. 

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLER HAYRET ETTİ

Sosyal medyada gündem görüntü sonrası birçok kullanıcı yorum yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları;

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