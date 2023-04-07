Halk TV’ye mesaj gönderen Bülent Turan’a hodri meydan. ‘Yüreğin varsa buraya gel’

Halk TV’deki “Sansürsüz” programında gergin anlar yaşandı.



Gelecek Partisi kurucularından, eski AKP’li Yavuz Değirmenci, AKP Grup başkanvekili Bülent Turan’ın teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan TRT’ye çıkmasıyla ilgili, “TRT'ye çıkmadığı TRT Kürdi'ye çıktı.” sözlerine tepki gösterdi.



Gerçek Gündem’de yer alan haberde, Değirmenci şu sözleri sarf etti:



"2019 seçimlerinde hep birlikte görmedik mi? Abdullah Öcalan'ın mektubunu, özel bir kurye göndererek, akrabası değil Tunceli'de özel bir öğretim görevlisi İmralı'ya gidiyor özel izinle. Bu adam Abdullah Öcalan'ın akrabası değil, ziyaret hakkı yok. Sayın Erdoğan, sen bu adamı Abdullah Öcalan'a gönderdin mi, gönderdin. İmralı'dan mektubu getirdin. Devletin kanallarında Abdullah Öcalan'ın mektubunu sen okuttun. Bir hesap verilmesi gerekiyorsa yarın bunun hesabını sen vereceksin. O girişimin amacı sadece İstanbul Büyükşehir Belediye seçimini kazanmak. Sen bunun için Abdullah Öcalan'ı kullanmış bir insansın. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ı TRT'de röportaj yaptırmış bir insansın, devlet adamısın. Sizler de bu hesapları vereceksiniz. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ne diyor, 'Efendim TRT'ye çıkmadı da TRT Kürdi'ye çıktı.' Ya TRT Kürdi Fransız kanalı mı Bülent Turan. TRT Kürdi bu ülkenin kanalı değil mi? Gerçekten bu istismardan bıktık."



YAYINI İZLEYEN AKP'Lİ BÜLENT TURAN MESAJ GÖNDERDİ

AKP'li Bülent Turan, Değirmenci'nin sözlerinin ardından, gazeteci Barış Pehlivan aracılığıyla yayına bir mesaj gönderdi.



Pehlivan'ın aktardığı Turan'ın mesajı şöyle:



"'Bülent Turan, Osman Öcalan TRT'ye değil TRT Kürdi'ye çıktı' dedi diye eleştirmiş misafiriniz. Düzeltilmesini istiyorum. 13 yıl milletvekilliği yapan birinin iki televizyonun aynı olduğunu bilmediğini düşünmek ahmaklık olur. Konu, Öcalan'ın TRT'ye çıkması ya da çıkmaması değil. Terörün gerçek yüzünü sadece Kürtçe bilenlere Kürtçe kanal olan TRT Kürdi'ye çıkarak anlatmasını söylemektir. Birkaç milletvekilinin gülmesini, trollerin cümlenin devamını keserek ve gülücükler ekleyerek yaptığı aşağılık işlemi televizyonda anlatmak siyasi ahlakla bağdaşmaz. Konu, iki televizyonun farkını bilmemek değil sadece Kürtçe bilen vatandaşlarımıza konuyu anlatmak olduğunu vurgulamaktır."



"YÜREĞİN VARSA BURAYA GEL"

Pehlivan, Turan'ın mesajını okurken araya giren Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci ise "Sen kendi zekanı ölç Bülent Turan. Gelsin zekalarımızı ölçelim." dedi. Değirmenci, "Gelsin karşımıza çıksın. Bizzat gel Halk TV'ye. Yüreğin varsa gel burada herkese yer var." ifadelerini kullandı.



Değirmenci sonrasında, "Bunlar böyle. Halk TV'den korkuyorsa gelsin A Haber'de karşı karşıya gelelim. Bana masal anlatmasın." dedi.

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