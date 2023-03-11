TRT Vali diye canlı yayına başka bir vatandaşı bağladı. Allah Allah ben vali değilim ki

Üzerinden bir ay geçmesine rağmen artçı sarsıntıların gerçekleşmeye devam ettiği deprem bölgesinden canlı yayın yapan TRT, artçı sarsıntıyla bilgi almak adına bağlandığı kişi Vali çıkmayınca görüntü sosyal medyada alay konusu oldu.

Canlı yayına bağlanan kişiyle ilgili bilgilerin alınmadığı konusunda eleştirilerde bulunan sosyal medya kullanıcıları TRT gibi köklü bir kurumun böylesi bir hale gelmesinde liyakatsiz atamaların büyük etkisi olduğunu iddia etti.

TRT ekranlarına yansıyan görüntülerde şu diyalog gerçekleşti:

Spiker: Sayın valim bir kez daha geçmiş olsun, şiddetli artçı sarsıntı yaşadınız. Neler aktarabilirsiniz?

Telefondaki kişi: Allah Allah...

Spiker: Sayın valim beni duyabiliyor musunuz?

Telefondaki kişi: Ben vali değilim ki