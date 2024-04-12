Bülent Uygun: Mourinho gelse başaramazdı!

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Bülent Uygun: Mourinho gelse başaramazdı!
Trabzonspor galibiyetinin ardından konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun zor dönemi nasıl atlattıklarını açıkladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor galibiyeti sonrası ilginç açıklamalarda bulundu.

Sözlerine futbolcularına teşekkür ederek başlayan tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çok sendrom yaşadık, son dakikada 5 futbolcumuz ayrılmak istedi, 6 oyuncumuz sakatlandı ve o süreçte çok mağlubiyet aldık. Hepsinin alnından öpüyorum. Teknik ekibime teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de taraftarlarıma. Bugün buraya 300 tane 'Yiğido' geldi bir sürpriz yaparak."

"Trabzonspor merkezden hücum eden bir takım. Geçişlerde iyi kapatıp Rey Manaj üzerinden kontratak planımızı iyi sahaya sürdük. Kalan maçlarımızda ne kadar puan alırsak o kadar mutlu olacağız. Ligin en az bütçeli ikinci takımı ve en yaşlı takımıyız. Gerçekçi konuşmamız lazım; çok zor maçlarımız var. Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor... Hayatım boyunca 8 takımım hep düşmeye oynadı. Mourinho, Klopp gelse başaramaz dendi. Biz hep başardık. O yüzden de ekibimi bir kez daha tebrik ediyorum."

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