Sivasspor Trabzonspor'a 6 sene sonra bir ilki başardı

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, evinde Sivasspor'u ağırladı.
Yiğidolar, mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı Bülent Uygun önderliğinde üst üste 2. kez galip geldi.
Sivasspor'a 3 puanı getiren gol 52. dakikada Q. Menig'ten geldi.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 44 yapıp maç fazlasıyla 7. sıraya yükselirken, Trabzonspor 52 puanla 3. sırada kaldı.
SİVASSPOR'DAN 6 SENE SONRA GELEN GALİBİYET
Sivasspor bu galibiyetle 6 sene sonra Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
Yiğidolar, 22 Nisan Pazartesi günü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Trabzonspor ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.
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