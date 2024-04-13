Sivasspor Trabzonspor'a 6 sene sonra bir ilki başardı

Selahattin Ekrekli
Sivasspor Trabzonspor'a 6 sene sonra bir ilki başardı
Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında Sivasspor, konuk olduğu Trabzonspor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Bülent Uygun'un öğrencileri, Trabzonspor'a karşı 6 sene sonra galip gelmeyi başardı.

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, evinde Sivasspor'u ağırladı.

gk-soswiaaevll.jpg

Yiğidolar, mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı Bülent Uygun önderliğinde üst üste 2. kez galip geldi.

Sivasspor'a 3 puanı getiren gol 52. dakikada Q. Menig'ten geldi.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 44 yapıp maç fazlasıyla 7. sıraya yükselirken, Trabzonspor 52 puanla 3. sırada kaldı.

gk-kpp0xoaamklq.jpg

SİVASSPOR'DAN 6 SENE SONRA GELEN GALİBİYET
Sivasspor bu galibiyetle 6 sene sonra Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Yiğidolar, 22 Nisan Pazartesi günü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Trabzonspor ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.

İlgili Haberler
Galatasaray'ın 4 yıldızı için son şans. Kritik 7 hafta
Beşiktaş'ta Omar Colley tarihe geçebilir
Beşiktaş'ta Omar Colley tarihe geçebilir
Umut Bozok'un yaptığı harekete tepki yağıyor. Sosyal medya bunu konuşuyor
Dünyaca ünlü forveti Kürt düğününde halay çekerken görenler gözlerine inanamadı
Son düdük çalar çalmaz Fenerbahçe maçında ortalık karıştı
Beşiktaş Samsunspor ilk 11'ler belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz karar
Fenerbahçe yenildi bayram etti. Nedeni sonradan ortaya çıktı
Bülent Uygun: Mourinho gelse başaramazdı!
Bülent Uygun: Mourinho gelse başaramazdı!
Fenerbahçe'deki 19 sakatlık artık pes dedirtti. Tedaviyi Fatih Saboviç açıkladı
Eyüpspor'a Manisa'da büyük jest. Kimse bunu beklemiyordu
Eyüpspor'a Manisa'da büyük jest. Kimse bunu beklemiyordu
Abdullah Avcı'dan oyuncularına tepki: Çok yumuşak takımız
Trabzonspor: 0 Sivasspor: 1
Trabzonspor'un Sivasspor karşısındaki kayıp yıldızlarını açıkladı. Turgay Beşyıldız yazdı
Avrupa'daki Türk derbisinde zafer Fenerbahçe'nin. Şimdi sıra en büyük kupada
Murat Sancak 'Varan 7' diyerek açıkladı. Büyükekşi ve Cüneyt Çakır bunu da yapmış. Detaylı olarak anlattı
Son Haberler
Depremzede şehirlerin ihracatı ilk çeyrekte 5 milyar dolara yaklaştı Ekonomi
Depremzede şehirlerin ihracatı ilk çeyrekte 5 milyar dolara yaklaştı
Emekli olamayanlar SGK'dan primlerini geri alabilir mi? Ekonomi
Emekli olamayanlar SGK'dan primlerini geri alabilir mi?
Ukrayna, Letonya ile güvenlik anlaşması imzaladı Dünya
Ukrayna, Letonya ile güvenlik anlaşması imzaladı
Avusturya Havayolları'ndan Tahran kararı! Lufthansa'dan sonra... Dünya
Avusturya Havayolları'ndan Tahran kararı! Lufthansa'dan sonra...
Rusya açıkladı: Askeri sanayi ve yakıt enerji unsurlarını vurduk Dünya
Rusya açıkladı: Askeri sanayi ve yakıt enerji unsurlarını vurduk
Telefonlara dikkat! Klozet kapaklarından altı kat daha tehlikeli Sağlık
Telefonlara dikkat! Klozet kapaklarından altı kat daha tehlikeli
Yabancılar üzerinde gözetim yetkisi kabul edildi Dünya
Yabancılar üzerinde gözetim yetkisi kabul edildi